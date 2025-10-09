Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted, yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmanın hazırlığını yapıyor.

Danimarka merkezli şirketten yapılan açıklamada işten çıkarmaların ardından Avrupa'ya daha fazla odaklanılacağı belirtildi.

DÜNYA DEVİ 2 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Kendi alanın dünyanın en büyüğü olarak gösterilen Orsted isimli deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi yeni iş planlarını ve stratejik önceliklerini açıkladı.

Buna göre, Orsted, deniz üstü rüzgar enerjisine ve Avrupa'ya daha fazla odaklanacak.

Şirket, 2027 sonuna kadar iş gücünün dörtte birine denk gelen yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

TRUMP'IN ETKİSİ SERT OLDU

Verimlilik önlemlerinin 2028'den itibaren yıllık yaklaşık 2 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 270 milyon avro) maliyet tasarrufu sağlamasını bekleyen Orsted, son zamanlarda ABD'deki aksaklıklar, küresel tedarik zinciri sorunları, önemli ölçüde artan faiz oranları ve proje gecikmeleriyle mücadele ediyordu.

Şirketin ABD'deki faaliyetleri, Başkan Donald Trump'ın yeşil enerji projelerine karşı çıkması nedeniyle ciddi şekilde yavaşlamıştı.