Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yayınlanma:
Danimarka merkezli deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted, yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyüğü olarak gösterilen şirketten yapılan açıklamada işten çıkarmaların 2027 sonuna kadar süreceği belirtildi.

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted, yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmanın hazırlığını yapıyor.

Danimarka merkezli şirketten yapılan açıklamada işten çıkarmaların ardından Avrupa'ya daha fazla odaklanılacağı belirtildi.

DÜNYA DEVİ 2 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Kendi alanın dünyanın en büyüğü olarak gösterilen Orsted isimli deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi yeni iş planlarını ve stratejik önceliklerini açıkladı.

Buna göre, Orsted, deniz üstü rüzgar enerjisine ve Avrupa'ya daha fazla odaklanacak.

Şirket, 2027 sonuna kadar iş gücünün dörtte birine denk gelen yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

dunyanin-en-buyuk-deniz-ustu-ruzgar-enerjisi-sirketi-orsted-2-bin-kisiyi-isten-cikartiyor.webp

TRUMP'IN ETKİSİ SERT OLDU

Verimlilik önlemlerinin 2028'den itibaren yıllık yaklaşık 2 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 270 milyon avro) maliyet tasarrufu sağlamasını bekleyen Orsted, son zamanlarda ABD'deki aksaklıklar, küresel tedarik zinciri sorunları, önemli ölçüde artan faiz oranları ve proje gecikmeleriyle mücadele ediyordu.

Şirketin ABD'deki faaliyetleri, Başkan Donald Trump'ın yeşil enerji projelerine karşı çıkması nedeniyle ciddi şekilde yavaşlamıştı.

Kaynak:AA

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Ekonomi
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi