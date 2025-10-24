Dev şirket 1500 kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 1500 kişiyi işten çıkaracak
Yayınlanma:
Güncelleme:
İsviçreli inşaat kimyasalları tedarikçisi Sika, Çin gibi önemli pazarlarda devam eden zayıflık nedeniyle yaklaşık 1500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Sika'nın açıklamasında, Çin gibi zayıf pazarlarda şirketin organizasyon yapısında ayarlamalar yapıldığı belirtildi.

Yeniden yapılanmanda bu yıl 80 ila 100 milyon İsviçre frangı tutarında tek seferlik maliyet beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, yapılanmada 1500 çalışana kadar iş gücü azaltımı da yapılacağı ifade edildi.

DÜNYA GENELİNDE 34 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYORDU

Öte yandan, Sika'nın geçen yılın ocak-eylül döneminde 8,91 milyar İsviçre frangı olan satışları bu yılın aynı döneminde kur etkileri nedeniyle 8,58 milyar İsviçre frangına düştü.

Çin inşaat sektöründeki çift haneli düşüş, Sika'nın mali performansını yavaşlattı.

Yerel para birimlerinde Sika, satışlarını yüzde 1,1 artırdı. İnşaat kimyasalları üreten şirket geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 34 bin kişiyi istihdam ediyordu.

Kaynak:AA

