Dev holdingin kalesi satışta! En büyük fabrikasıydı

Dev holdingin kalesi satışta! En büyük fabrikasıydı
Can Grubu operasyonu sonrası yönetimi devlete geçen Tekfen Holding’in en stratejik kalesi için satış emri verildi. Ağır çelik imalatında dünya markası olan ve Kocaeli’nin lojistik kalbinde yer alan dev tesis, milyarlık muhammen bedelle ihaleye çıkıyor.

Türkiye’nin sanayi tarihinde önemli bir yere sahip olan Tekfen Holding’de, yönetim değişikliğinin ardından varlık satışına başlandı.

Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Can Grubu’nun varlıklarının yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiş, bu süreçte Tekfen Holding’in en büyük hissedarı da kamu adına TMSF olmuştu.

Fon yönetimi, bugün yayımladığı yeni ilan ile grubun en büyük fabrikasını resmen satışa çıkardığını duyurdu.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 180 MİLYON TL

Satışa konu olan dev tesis, ağır çelik imalatı alanında Türkiye’nin en yetkin noktalarından biri olarak biliniyor. 19 bin 250 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 49 bin 500 metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulu olan fabrika, teknik donanımı ve üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Tesisin satış için belirlenen muhammen bedeli ise 1 milyar 180 milyon TL olarak ilan edildi.

LOJİSTİĞİN MERKEZİNDE

Söz konusu fabrika, sadece üretim kapasitesiyle değil, stratejik konumuyla da büyük bir değer taşıyor. Uluslararası Derince Limanı'nın (Safi Port) hemen yanı başında yer alan tesis, deniz yoluyla dünyaya açılan doğrudan bir kapıya sahip.

Fabrikada gerçekleştirilen ağır çelik imalatları, bu lojistik avantaj sayesinde dünyanın dört bir yanına ihraç edilerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyordu.

İHALE TARİHİ 27 NİSAN

Milyonlarca yurttaşın ve sanayi dünyasının yakından takip edeceği dev satışın takvimi de netleşti.

Fabrikanın satış ihalesi, 27 Nisan 2026 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun İstanbul Esentepe’deki yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

