Denizli'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat

Üretimde artan maliyetler nedeniyle bazı illerde ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Denizli'de 200 gramlık ekmeğin fiyatına zam geldiği açıklandı.

EKMEĞE YÜZDE 20 ZAM

Denizli Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla kent genelinde ekmek fiyatına artış yapıldı. Bu kapsamda 200 gram ekmeğin 12,5 lira olan fiyatı pazartesi gününden itibaren yüzde 20 artışla 15 TL'den satılmaya başlanacak.

1 EYLÜLDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Fırıncılar Odası zamlı fiyatın 1 Eylül Pazartesi günü uygulamaya başlanacağını belirtse de Gazete Şehir'de yer alan habere göre, bazı ilçelerde şimdiden ekmek zamlı fiyata satılmaya başlandı.

Denizli'de ekmeğe zam geldi

ZAMMIN NEDENİ ARTAN MALİYETLER

Öte yandan Fırıncılar Odası yetkilileri, ekmek fiyatına yapılan yüzde 20 oranındaki zammın gerekçesi olarak un, maya, enerji ve işçilik giderlerindeki artışı gösterdi. Yeni fiyat tarifesinin il genelinde kademeli olarak hayata geçirileceği de belirtildi.