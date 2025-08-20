Danske Bank açıkladı: 1 ay sonra dolar kaç TL olacak?

Avrupa merkezli finans kuruluşlarından Danske Bank, Türk Lirası'nın başta dolar, Euro ve sterlin olmak üzere önemli döviz kurları karşısındaki geleceğine ilişkin yeni tahminlerini yayımladı. Banka, 1, 3, 6 ve 12 aylık periyotlara göre dolar/TL, Euro/TL ve sterlin/TL kurlarına dair beklentilerini paylaştı.

DOLAR/TL’DE 12 AYLIK TAHMİN 48.20

Danske Bank’ın analizine göre, dolar/TL kuru şu an spotta 40.89 seviyesinde bulunuyor. Kurumun dolar/TL tahmini şu şekilde:

1 ay sonra: 41.50

3 ay sonra: 42.70

6 ay sonra: 44.60

12 ay sonra: 48.20

EURO/TL’DE 59 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

Bankanın euro/TL paritesi için yaptığı tahminlerde ise spot kur 47.80 olarak belirtilirken euro/TL'de de yükseliş bekliyor.

1 ay sonrası: 48.60

3 ay sonrası: 50.80

6 ay sonrası: 54.00

12 ay sonrası: 59.00

STERLİN/TL’DE YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Sterlin/TL kurunun spot seviyesi şu anda 55.32 olarak ölçülürken, bankanın tahminleri şöyle sıralandı:

1 ayda: 55.81

3 ayda: 57.74

6 ayda: 60.40

12 ayda: 66.61

Banka, Sterlin’in TL karşısında uzun vadede daha güçlü kalacağı öngördü.

İSKANDİNAV PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DA TL DEĞER KAYBEDİYOR

TL'nin, Danimarka Kronu (DKK), İsveç Kronu (SEK) ve Norveç Kronu (NOK) karşısında da değer kaybetmeye devam edeceği tahmin edildi. Danske Bank’a göre:

TL/Danimarka Kronu: Spot 0.16 → 12 ayda 0.13

TL/İsveç Kronu: Spot 0.23 → 12 ayda 0.19

TL/Norveç Kronu: Spot 0.25 → 12 ayda 0.21