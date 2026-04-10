Damacana suya yüzde 40 zam!

Damacana su fiyatlarına son bir ayda yüzde 40'ı bulan zam geldi. 150 liradan başlayan 19 litrelik damacana suyun başlangıç fiyatı 205 lirayı buldu.

Su fiyatlarında devasa artışlar yaşanıyor. Hem pet şişe hem damacana su fiyatları Ortadoğu'daki savaşın da etkisiyle yüzde 40 zamlandı.

Şubat ayında raflarda 26,00 Türk Lirası (TL) seviyesinde görülen 5 litrelik pet şişe sular, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye, bugün yapılan son güncellemelerle ise 36,00 TL’ye yükseldi.

YÜZDE 38,45 ZAM

Yani son bir buçuk ayda 5 litrelik su yüzde 38,45 oranında zamlandı. Bu zammın ardından gözler damacana su fiyatlarına çevrildi. Damacana sular da yaşanan artışlardan nasibini aldı.

DAMACANA SUYA ZAM GELDİ!

Damacana su fiyatları da son bir ayda yüzde 40 civarında zamlandı. Normalde 150 ile 250 lira arasında değişen damacana sularda artık fiyatlar 205 liradan başlıyor. 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 280 liraya kadar çıkıyor.

Hayat pahalılığı ile boğuşan milyonlar için artık temel ihtiyaç olan su daha da erişilemez bir noktaya ulaştı.

HEM NAKLİYE HEM HAM MADDE

Fiyat artışlarının perde arkasında akaryakıt zamları ve plastiğin ham maddesi yatıyor.

Su fiyatlarını sadece lojistik değil, ambalaj üretimi de vuruyor. Pet şişelerin ham maddesi olan ve petrolden elde edilen “polietilen tereftalat” (PET) maddesinin maliyeti, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla paralel olarak arttı.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki yükselişin ham madde maliyetlerini yukarı çektiğini ve bunun da ambalajlı su fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

