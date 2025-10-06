Civciv anahtarlık yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasada denetim faaliyetlerini sürdüren yetkili kurumların tespit ettiği güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Son yayımlanan listede ise bazı oyuncaklar, bir oda kokusu ve temizlik ürününün satışı yasaklandı.

Evinizde varsa kullanmayın! Bakanlık yasakladı!

CİVCİV ANAHTARLIK TOPLATILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı bildirim üzerine, sarı civciv figürlü anahtarlığın kullanımı riskli bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda ürünün güvensiz olduğu tespit edildi.

Bu değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

"Yumuşak oyuncaklar" kategorisinde güvensiz bulunan bir diğer ürün ise "Yeşil Kaplumbağa Figürlü Anahtarlık" oldu. Bu ürün de yapılan testlerde güvensiz bulundu.

"Peluş oyuncaklar" adlı kategoride yer alan "Hello Baby" markasına ait köpek peluş çanta için de toplatma kararı verildi.

Bakanlık ayrıca bir temizlik ürünü ile bir oda kokusunu güvensiz bularak satılşmasını yasakladı ve toplatma kararı verdi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Bakanlık, güvensizliği tespit edilen ürünlere karşı dikkatli olunması uyarısını sürdürüyor. Ürün güvenliği için tüketiciler detaylı bilgilere “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık ürün güvenliği için duyuruların takip edilmesi gerektiğine işaret etti.