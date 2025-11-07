99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun

Yayınlanma:
Çinli bir üretici, 99 saniyede değiştirilebilen CATL bataryaya sahip uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil piyasaya sürüyor.

GAC Aion tarafından geliştirilen Aion UT Super, çıkarılabilir bataryaya sahip ilk Aion UT hatchback versiyonudur. Elektrikli otomobil, CATL ve JD.com iş birliğiyle geliştirildi ve yalnızca Amazon'un Çin versiyonu olan JD aracılığıyla satılacak.

aion-ut.webp

Yeni modelin en önemli özelliği, hızlı bir şekilde şarj edilebilmesinin yanı sıra hızlı bir şekilde değiştirilebilen CATL bataryası. Üretici, bataryanın değiştirilmesinin yalnızca 99 saniye sürdüğünü iddia ediyor.

54 kWh'lik batarya, CLTC çevriminde 500 km'ye kadar menzil sağlıyor ve abonelik yoluyla kiralanabiliyor.

image-151.webp

Aion UT Super'ın tasarımı, 2025 modelinin vizyonunu yansıtıyor: 4,27 metre uzunluğunda, 2,75 metre dingil mesafesine sahip beş kapılı bir gövde, gizli kapı kolları, siyah aynalar ve karakteristik dört noktalı farlar.

hq720.jpg

Jantlar, 420 Smart Edition'daki gibi 17 inç. Araçta 100 kW (134 beygir) gücünde bir motor bulunuyor.

Aion UT Super'ın fiyatı 100.000 ila 120.000 yuan (yaklaşık 14.000 ila 16.800 dolar) arasında olacak. Prömiyeri ve satışlarının başlaması, birkaç gün içinde gerçekleşecek olan büyük alışveriş festivali 11.11'in veya diğer adıyla Bekarlar Günü'nün başlangıcına denk geliyor.

