Çin elektrikli araçların ihracatına daha sıkı kontroller getiriyor
Çinli elektrikli otomobil üreticileri yakında bu araçların dış pazarlara nasıl ulaştığı konusunda daha sıkı bir incelemeyle karşı karşıya kalacak.

Çinli yetkililer, elektrikli binek otomobillere ihracat kontrolleri getireceğini doğruladı. Bu kararın, yoğun fiyat rekabeti endişeleri ve ucuz otomobil arzındaki artışa ilişkin yurt dışındaki küresel şikayetler nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Hükümet ayrıca yeterli satış sonrası desteği garanti altına almak için daha sıkı kurallar istiyor; bu da ihracatçıların önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha sıkı denetimlerle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

Yeni lisanslama kurallarının 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, bu tarihten itibaren otomobil üreticilerinin ve diğer yetkili şirketlerin, Çin'de üretilen ve yurt dışına satılan hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlar için halihazırda uygulanan sisteme benzer şekilde ihracat lisansı başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklarını doğruladı. Yetkililer, araçların gerekli satış sonrası destek olmadan yurt dışına gönderildiği yetkisiz ihracatlardan giderek daha fazla rahatsız oluyor.

Yetersiz hizmet ve eksik destek ağları, müşterileri zor durumda bırakabilir ve bir markanın itibarını zedeleyebilir. Bu durum, birçok yabancı pazarda fiyat savaşlarını da yoğunlaştırarak yerel üreticiler için istikrarsızlığa yol açtı.

Çin Otomotiv Teknolojisi Araştırma Merkezi Politika Araştırmaları Direktörü Wu Songquan'a göre, Çinli otomobil markalarının geleneksel otomobil üreticilerinin yolunu izlemesi, ihracat süreçlerini standartlaştırması ve kaliteyi artırması önemli. Songquan, bu sayede Çin'den diğer ülkelere ihraç edilen araçlara uzun vadeli güven sağlanacağını umuyor.

Bu yeni önlemlerin zamanlaması tesadüf değil. Bu hamle, Çin'in resmen dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olarak kendini kanıtlamasının ve hatta Japonya'yı geride bırakmasının hemen ardından geldi. Ayrıca, South China Morning Post'a göre, Çin'in büyümesinin durma belirtisi yok.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, ülkenin beş yıl içinde denizaşırı pazarlara yılda 10 milyona kadar araç ihraç edebileceğine inanıyor. Sadece Çin'de, ülkenin büyük nüfusu sayesinde yerel markalar yılda 30 milyon araç satabilir.

Cui, "Çin'in Ortabatı bölgeleri ve kırsal alanları gibi daha az gelişmiş bölgelerinde pazar genişlemesi için hala büyük bir potansiyel var. Bu bölgelerde otomobil sahipliği oranı, Pekin ve Şanghay gibi metropolleri kademeli olarak aşabilir." dedi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Çin'de şu anda 1.000 kişiye yaklaşık bir araç düşüyor ve bu da büyüme için ne kadar büyük bir alan olduğunu gösteriyor. Bu tezat, 2020'de 1.000 kişiye 641 araç düşen Avrupa ile veya bu sayının 860'a kadar çıktığı ABD ile karşılaştırıldığında oldukça belirgin.

