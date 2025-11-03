Çin, Avrupa'nın ev pili pazarını ele geçirdi:

Avrupa, ev tipi akü sistemlerinde liderliğini sürdürüyor ancak bu yıl Avrupa'daki "konut tipi depolama" pazarında, kurulumlarda üst üste ikinci kez %9'luk bir düşüş yaşandı. Bunun iki temel nedeni var:

Bir yandan enerji krizi sırasında zirveye ulaşan enerji fiyatlarındaki düşüş, diğer yandan kilit pazarlardaki büyük devlet sübvansiyonlarının sona ermesi, ev depolama sistemlerinin yaygınlaşması için hayati önem taşıyan bir teşviki fiilen ortadan kaldırıyor.

Ancak analistler, bu düşüşün artık sona erdiğini söylüyor. Yeni kurulumların hızı 2026'da sabit kalacak ve büyüme 2027 ve sonrasında toparlanacak. Bu beklenti, konut depolama sistemlerine olan talebi artıran bir dizi olumlu faktörden kaynaklanıyor.

Bunlar arasında ev tipi fotovoltaik sistemlere yönelik pazarların genişlemesi, Avrupa'daki evlerin toplu olarak elektrifikasyona uğraması, pil fiyatlarının düşmesi ve elektrik ithalat ve ihracatındaki farklılıkların artması yer alıyor.

Ayrıca uzun vadede dinamik kullanım saatli elektrik tarifelerinin yaygınlaştırılması ve perakende fiyatlarının artırılması pazarın daha da genişlemesini sağlayacaktır.

ÇİN AVRUPA'YA HAKİM

Wood Mackenzie analistleri, 2024 yılına kadar kurulu pazar payına göre en büyük beş ev aküsü markasının tamamının Çinli olacağını söylüyor. Bu segmentte "hiçbir Avrupalı ​​şirketin pazar payı %3'ün üzerinde değil."

Piyasa gözlemcileri, Avrupalı ​​tedarikçilerin pazar payının 2022'de yüzde 23'ten 2024'te yüzde 12'ye düştüğünü, Çinli rakiplerinin ise 2022'de yüzde 68'den 2024'te yüzde 80 gibi muazzam bir seviyeye çıktığını da belirtiyor.

Çin ürünlerinin pazara girmesi pazar dinamiklerini kökten değiştirdi. Çinli üreticilerin pazardaki hakimiyetinin artması, bir zamanlar köklü olan Avrupa markalarını giderek küçülen pazar segmentleri için rekabet etmeye zorladı.

Birbiriyle örtüşen birçok etken, Çinli üreticilerin Avrupa ev enerjisi depolama pazarına hakim olması için mükemmel koşullar yarattı.

Birincisi, Çin'in enerji depolama sektöründeki muazzam aşırı kapasite. Bu durum, beklenenden daha yavaş büyüyen bir iç pazara hizmet etmek için gereken kapasitenin abartılmasından kaynaklanıyordu. Bu durum, Çinli üreticileri aşırı arzdan kurtulmak için yeni pazarlar aramaya itti.

Aynı zamanda, Çin'deki iç talep yetersiz kalırken, Avrupa, 2022 enerji krizinin ardından konut depolama sistemlerine yönelik talepte eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşadı. Küçük ölçekli yenilenebilir enerji tesislerinin hızla yaygınlaşması, piyasa kapasitesini aşarak, Çinli üreticilerin mükemmel bir şekilde doldurabileceği bir arz-talep dengesizliği yarattı.

İkinci olarak, Avrupa düzenleyici ortamında (Avusturya hariç) korumacı önlemlerin eksikliği, Çin ürünlerinin ülkeye girişini daha da kolaylaştırdı. Bu gerçekleşirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde, öncelikle Çin ürünlerinin ithalatını engellemeyi amaçlayan güçlü önlemler alındı.

Bu olay, ABD talebini karşılamayı amaçlayan Çin üretim kapasitesinin Avrupa ülkelerine yönlendirilmesine yol açtı ve bu da Avrupa pazarlarındaki rekabet baskısının artmasına yardımcı oldu.

Üçüncüsü, Çin ürünleri teknik ve tedarik güvenliği açısından oldukça rekabetçi hale geldi. Bu durum, yeşil teknolojilere yıllardır yapılan güçlü yatırımlar ve Çin'in yaklaşık %90'ını kontrol ettiği lityum iyon pil tedarik zincirindeki hakimiyetinden kaynaklanmaktadır.

Kalite iyileştirmeleri ve dikey entegrasyonun bu birleşimi, Çinli markalara Avrupalı ​​üreticilerin taklit etmekte zorlandığı rekabet avantajları sağlıyor.

Son olarak, Çin ürünleri fiyat açısından oldukça rekabetçidir. Avrupa depolama fiyatlarındaki son düşüş göz önüne alındığında, bu yadsınamaz bir avantajdır. Fiyatların 2024'te yıllık bazda %31, 2025'te ise %8 düşmesi beklendiğinden, Çin ürünleri dip fiyat yarışında hayatta kalmak için en iyi konumdadır.

DEĞİŞİM RÜZGARLARI

Çin hükümeti son aylarda depolama politikası stratejisinde önemli bir değişiklik yaptı. Atılan adımlar arasında, depolama sistemleri ihracatına uygulanan %13'lük KDV iadesinin kaldırılması da yer aldı. 2025'in dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girecek olan bu teşvik indirimi, Çinli tedarikçilerin üretim maliyetlerini %9 artıracak.

Bu durum, fiyatlardaki uzun vadeli düşüş eğilimini kalıcı olarak değiştirmeyecek olsa da, Çinli üreticiler için maliyetlerdeki geçici artış, Avrupalı ​​şirketler için pazar payını geri kazanma fırsatı olabilir mi? Yoksa bu gemi çoktan yola çıktı mı?

Wood Mackenzie analistleri, "Avrupa'daki ev enerjisi depolama sistemleri pazarı yapısal dönüşümler geçirdiğinden" her şeyin beklenmesi gerektiğini söylüyorlar.