Çin araba kapılarıyla ilgili kararını verdi: Bu karar Avrupa pazarını da etkileyecek
Çin, kapı kolları için yeni bir standart getirecek. Artık detaylar gelmeye başladı...

Dış kapı kolu için taslakta, her kapının (bagaj kapağı hariç) mekanik açma fonksiyonlu bir dış kolla donatılması gerektiği ve sistem tasarımının, bir çarpışmada ciddi hasar görmedikçe yan kapıların alet kullanılmadan açılması gerekliliğini karşılaması gerektiği vurgulanıyor. Bu, özellikle araç yangını durumunda, bazı durumlarda çekme/çıkarma kollarının kullanılamadığı veya kurtarma ekiplerinin kapıyı açmak için bunları kullanamadığı durumlarda önemlidir.

İç kapı koluyla ilgili olarak, taslakta her kapının (bagaj kapağı hariç) mekanik serbest bırakma fonksiyonlu bir iç kolla donatılması gerektiği belirtiliyor. Bu kol, kapı kilidini açıp kapıyı açabiliyor. Araçlar elektrikli kolla donatılmışsa, mekanik serbest bırakma fonksiyonlu bir kol da bulunmalıdır. Bu, acil durumlarda kullanılabilecek mekanik bir kapı kolu olacaktır.

Son yıllarda, elektrikli araçların hızla gelişmesiyle birlikte, estetik, teknolojik ilerlemeleri gösterme ve aerodinamik açıdan küçük bir avantaj sağlama gibi avantajları nedeniyle gizli kapı kolları yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Tesla bu trendi başlattı ve birçok Çinli üretici de benimsedi. Neyse ki artık bu durum geçmişte kaldı. Bu kararın Avrupa pazarını da etkilemesi bekleniyor.

