Çiftçilerin yüzünü güldürecek haber geldi!

Yayınlanma:
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai dondan etkilenen ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere ay sonunda dönüm başına 5 bin 500 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Tüfenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin büyük zarar gördüğünü belirtti.

TARSİM sigortası yaptıran kayısı üreticisine 3 milyar 139 bin lira ödeme yapıldığını belirten Tüfenkci, "ÇKS kaydı olan çiftçimize de toplam 3 milyar 8 milyon lira, dönüm başı 5 bin 500 lira ödeme ay sonu itibarıyla başlıyor. Bu destekler, çiftçimizin masrafına bir nebze katkı sağlayacaktır. Devletimiz her daim üreticimizin yanındadır. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

