Çiftçilere müjdeli haber geldi!

Çiftçilere müjdeli haber geldi!
Yayınlanma:
Kırklareli'nde zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 22,5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bahar aylarında Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kırklareli'nde de zirai don yaşandığını söyledi.

Son dakika | Çiftçinin enflasyonu belli olduSon dakika | Çiftçinin enflasyonu belli oldu

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak don, kuraklık ve sel afetlerinin çok fazla yaşanmaya başlandığını anımsatan Karaca, don olayından kentte 8 bin dekar meyve ve ceviz bahçesinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile TARSİM sigortası olmayan alanlarda da masrafların karşılanacağını ifade eden Karaca, "Bakanlığımızca üreticilerimizin yapmış olduğu masrafların zararları oranında ödenebilmesi için bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda da karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bizim ilimizde de yaklaşık 8 bin dekar alan dondan zarar görmüştü. Bunların çoğunluğu bağ ve ceviz alanları olmak üzere meyve bahçeleri. Burada 220 üreticimiz zarar gördü ve üreticilerimize de bu kapsamda 22,5 milyon lira bir ödeme yapacağız." diye konuştu.

TARSİM sigortasının çok önemli olduğunu anlatan Karaca, üreticilerin ürünleri için sigorta yaptırmaya özen göstermesini istedi.

Kaynak:AA

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Ekonomi
İstanbul'da takside yeni dönem: Zam geldi, cihazlar yenileniyor
İstanbul'da takside yeni dönem: Zam geldi, cihazlar yenileniyor
Faizsiz kredi yarışı kızışıyor: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi yarışı kızışıyor: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!