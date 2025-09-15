Son dakika | Çiftçinin enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TARIM-ÜFE YILLIK BAZDA YÜZDE 41,55 ARTTI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tarım üretici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %41,55 oranında yükseldi. Bu artış, yıllık bazda çiftçinin maliyet yükünün sürdüğünü ortaya koydu.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Tarım-ÜFE aylık bazda ise %3,45 oranında azalış gösterdi. Temmuz ayına kıyasla yaşanan bu düşüş, bazı ürün gruplarında sezon etkisinin fiyatlara yansıdığını gösterdi.

2025 Ağustos döneminde Tarım-ÜFE, bir önceki aya kıyasla %3,45 oranında düşüş gösterdi. Aralık 2024’e göre değerlendirildiğinde ise %21,83’lük artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında %41,55 oranında yıllık artış yaşanırken, 12 aylık ortalamalara göre yükseliş oranı %36,68 olarak açıklandı.

SEKTÖRLERE GÖRE TARIM ÜFE PERFORMANSI

Sektör bazında incelendiğinde;

Tarım ve avcılık hizmetleri kapsamında fiyatlar %3,72 oranında geriledi.

Ormancılık ürünleri fiyatları ise %1,50 düşüş kaydetti.

Balıkçılık ve su ürünlerinde ise %2,67 oranında artış gerçekleşti.

ALT GRUPLARDA YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİMLER

Alt kalemlerdeki fiyat hareketlerine bakıldığında:

Tek yıllık bitkisel ürünler fiyatlarında %0,94 oranında düşüş yaşandı.

Çok yıllık bitkisel ürünler ise %12,25 oranında geriledi.

Buna karşın, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda %1,68’lik artış gözlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ MEYVE GRUPLARINDA

Yıllık bazda en fazla fiyat artışı %147,08 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda kaydedildi. Aylık değişimlerde ise tropikal ve subtropikal meyveler, %131,48 oranındaki artışla en fazla yükselen grup oldu.