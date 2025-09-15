Son dakika | Çiftçinin enflasyonu belli oldu

Yayınlanma:
Son dakika gelişmesi... TÜİK'in açıkladığı verilere göre çiftçinin enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TARIM-ÜFE YILLIK BAZDA YÜZDE 41,55 ARTTI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tarım üretici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %41,55 oranında yükseldi. Bu artış, yıllık bazda çiftçinin maliyet yükünün sürdüğünü ortaya koydu.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Tarım-ÜFE aylık bazda ise %3,45 oranında azalış gösterdi. Temmuz ayına kıyasla yaşanan bu düşüş, bazı ürün gruplarında sezon etkisinin fiyatlara yansıdığını gösterdi.

2025 Ağustos döneminde Tarım-ÜFE, bir önceki aya kıyasla %3,45 oranında düşüş gösterdi. Aralık 2024’e göre değerlendirildiğinde ise %21,83’lük artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında %41,55 oranında yıllık artış yaşanırken, 12 aylık ortalamalara göre yükseliş oranı %36,68 olarak açıklandı.

SEKTÖRLERE GÖRE TARIM ÜFE PERFORMANSI

Sektör bazında incelendiğinde;

Tarım ve avcılık hizmetleri kapsamında fiyatlar %3,72 oranında geriledi.

Ormancılık ürünleri fiyatları ise %1,50 düşüş kaydetti.

Balıkçılık ve su ürünlerinde ise %2,67 oranında artış gerçekleşti.

ALT GRUPLARDA YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİMLER

Alt kalemlerdeki fiyat hareketlerine bakıldığında:

Tek yıllık bitkisel ürünler fiyatlarında %0,94 oranında düşüş yaşandı.

Çok yıllık bitkisel ürünler ise %12,25 oranında geriledi.

Buna karşın, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda %1,68’lik artış gözlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ MEYVE GRUPLARINDA

Yıllık bazda en fazla fiyat artışı %147,08 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda kaydedildi. Aylık değişimlerde ise tropikal ve subtropikal meyveler, %131,48 oranındaki artışla en fazla yükselen grup oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

