Son dakika | Çiftçinin enflasyonu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.
TARIM-ÜFE YILLIK BAZDA YÜZDE 41,55 ARTTI
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tarım üretici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %41,55 oranında yükseldi. Bu artış, yıllık bazda çiftçinin maliyet yükünün sürdüğünü ortaya koydu.
AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Öte yandan, Tarım-ÜFE aylık bazda ise %3,45 oranında azalış gösterdi. Temmuz ayına kıyasla yaşanan bu düşüş, bazı ürün gruplarında sezon etkisinin fiyatlara yansıdığını gösterdi.
2025 Ağustos döneminde Tarım-ÜFE, bir önceki aya kıyasla %3,45 oranında düşüş gösterdi. Aralık 2024’e göre değerlendirildiğinde ise %21,83’lük artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında %41,55 oranında yıllık artış yaşanırken, 12 aylık ortalamalara göre yükseliş oranı %36,68 olarak açıklandı.
SEKTÖRLERE GÖRE TARIM ÜFE PERFORMANSI
Sektör bazında incelendiğinde;
Tarım ve avcılık hizmetleri kapsamında fiyatlar %3,72 oranında geriledi.
Ormancılık ürünleri fiyatları ise %1,50 düşüş kaydetti.
Balıkçılık ve su ürünlerinde ise %2,67 oranında artış gerçekleşti.
ALT GRUPLARDA YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİMLER
Alt kalemlerdeki fiyat hareketlerine bakıldığında:
Tek yıllık bitkisel ürünler fiyatlarında %0,94 oranında düşüş yaşandı.
Çok yıllık bitkisel ürünler ise %12,25 oranında geriledi.
Buna karşın, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda %1,68’lik artış gözlendi.
EN YÜKSEK ARTIŞ MEYVE GRUPLARINDA
Yıllık bazda en fazla fiyat artışı %147,08 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda kaydedildi. Aylık değişimlerde ise tropikal ve subtropikal meyveler, %131,48 oranındaki artışla en fazla yükselen grup oldu.