Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde genç çiftçi Mustafa Pınarcıoğlu, organik domates tarlasını halka açarak hem işçilik hem de taşıma masrafından kurtuldu.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde üretici Mustafa Pınarcıoğlu, organik domates yetiştirdiği tarlasını doğrudan vatandaşlara açtı. Tarlaya gelen müşteriler, kovalarını alarak kendi seçtikleri domatesleri doğrudan dalından topluyor ve ürünün kilosu için 20 ile 25 lira arasında ödeme yapıyor.

Artan üretim maliyetlerinin baskısı altında kalan Yozgatlı çiftçiler, maliyetleri azaltmanın yollarını arıyor. Kimileri gübre ya da tohum kullanımını azaltırken, kimileri iş gücü giderlerinden tasarruf etmeye çalışıyor. Genç girişimci Pınarcıoğlu ise farklı bir çözüm üreterek tarlasını tüketicilere açtı.

KARAYOLU KENARINDAKİ TARLA MÜŞTERİLERİ AĞIRLIYOR

Doğu Anadolu ile batı illerini birbirine bağlayan kara yolunun hemen yanında bulunan domates tarlasına, yoldan geçen sürücüler de ilgi gösteriyor. Araçlarını kenara park eden vatandaşlar, tarlaya girerek dalından domates topluyor ve beğendikleri kadar ürünü satın alıyor.

“SALÇA, TURŞU, KONSERVE İÇİN GELDİM”

Domates almak üzere tarlaya gelen Fitnat Bozkurt, uygulamadan oldukça memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Burası bir komşumuzun bahçesi gibi. Domates almaya geldim, 20 liraya satılıyor. Yuvarlak domatesi 25 liradan veriyorlar. Menemen için, kızlarıma salça yapmak için topladım. İki bin liralık domates aldım. Allah nasip ederse çocuklarıma turşu, konserve, salça yapacağım.”

“KENDİSİ TOPLAYAN MÜŞTERİ DAHA MEMNUN”

Genç üretici Mustafa Pınarcıoğlu, uygulamanın hem üretici hem de tüketici açısından kazançlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Üniversitede okuyorum, yaz tatillerinde köye geliyorum. Burası genellikle buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin üretildiği bir bölge. Biz ortağımla birlikte farklı bir ürün denemek istedik. Domates üretimine başladık. Müşteri tarlaya girip domatesini kendisi topluyor. Beğendiğini alıyor, beğenmediğini bırakıyor. Bu da onların hoşuna gidiyor. Bizim açımızdan da avantajlı çünkü işçi maliyeti yüksek. Bu yöntemle o giderden kurtuluyoruz.”