Çeyrek altın ne kadar oldu?
Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın ortasında da gündemdeki yerini koruyor. Dünkü yükselişin ardından bugünkü fiyatlar merakla takip ediliyor.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler Fed’in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi.
İşte 14 Eylül Pazar gününe ait çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.844,87
Satış: 4.845,64
Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.642,43
Satış: 3.643,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.751,80
Satış: 7.922,63
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.007,18
Satış: 31.593,59
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.010,00
Satış: 32.207,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.455,14
Satış: 15.845,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.007,18
Satış: 31.593,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.549,50
Satış: 33.368,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.697,82
Satış: 3.713,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.479,45
Satış: 4.712,00