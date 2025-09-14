Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu?
Yayınlanma:
14 Eylül 2025 Pazar günü altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Peki, gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL?

Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın ortasında da gündemdeki yerini koruyor. Dünkü yükselişin ardından bugünkü fiyatlar merakla takip ediliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler Fed’in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi.

altinnnn.jpg

İşte 14 Eylül Pazar gününe ait çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.844,87

Satış: 4.845,64

Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.642,43

Satış: 3.643,85

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.751,80

Satış: 7.922,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 31.007,18

Satış: 31.593,59

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 32.010,00

Satış: 32.207,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 15.455,14

Satış: 15.845,25

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 31.007,18

Satış: 31.593,59

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 32.549,50

Satış: 33.368,75

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.697,82

Satış: 3.713,74

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.479,45

Satış: 4.712,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Ekonomi
Komşunun isyanı Türkiye'yi kıskandırdı: Tek sebebi Euro
Komşunun isyanı Türkiye'yi kıskandırdı
Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Benzin ve motorin ne kadar oldu?