Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi tarihi başarılara imza attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletlerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, TDT'nin, üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, bölgede refahın, kalkınmanın ve bütünleşmenin en önemli aktörlerinden biri haline geldiği söyledi.

Teşkilatın temel belgelerinden olan Türk Dünyası 2040 Vizyonu, Türk Dünyası Şartı, Nahçıvan Anlaşması'nın, amaç ve prensipleri doğrultusunda refah ve kalkınma hedeflerini kurumsal bir çerçevede güçlendirdiğini ve ortak bir gelecek tasavvuruna rehber olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin, Türk Devletleri coğrafyasını stratejik bir bölge olarak gördüğünü, istikrarın korunması, enerji bağlantılarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından hayati önemde değerlendirdiğini dile getirdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖVGÜ

Türkiye’nin zorlu jeopolitik ve ekonomik sınamalara rağmen önemli mesafeler kat ettiğini belirten Yılmaz, “Türkiye ekonomisi cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat seviyelerine ulaşarak tarihi başarılara imza atmıştır. Satın alma gücü paritesinde Türkiye 12. büyük ekonomi konumundadır” dedi.

Yılmaz Zengezur Koridoru'na dair şunları kaydetti: