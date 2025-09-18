Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi tarihi başarılara imza attı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek'te, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletlerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, TDT'nin, üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, bölgede refahın, kalkınmanın ve bütünleşmenin en önemli aktörlerinden biri haline geldiği söyledi.
Son dakika |Ekonomi alarmda! Dış borç arttı
Teşkilatın temel belgelerinden olan Türk Dünyası 2040 Vizyonu, Türk Dünyası Şartı, Nahçıvan Anlaşması'nın, amaç ve prensipleri doğrultusunda refah ve kalkınma hedeflerini kurumsal bir çerçevede güçlendirdiğini ve ortak bir gelecek tasavvuruna rehber olduğunu ifade etti.
Yılmaz, Türkiye'nin, Türk Devletleri coğrafyasını stratejik bir bölge olarak gördüğünü, istikrarın korunması, enerji bağlantılarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından hayati önemde değerlendirdiğini dile getirdi.
Ekonomide 3 yıllık program Resmi Gazete'de: Dolar enflasyon büyüme tahminler açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖVGÜ
Türkiye’nin zorlu jeopolitik ve ekonomik sınamalara rağmen önemli mesafeler kat ettiğini belirten Yılmaz, “Türkiye ekonomisi cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat seviyelerine ulaşarak tarihi başarılara imza atmıştır. Satın alma gücü paritesinde Türkiye 12. büyük ekonomi konumundadır” dedi.
Yılmaz Zengezur Koridoru'na dair şunları kaydetti:
"Güney Kafkasya'da ortaya çıkacak yeni lojistik ağlar, Türk Dünyası'nı, yalnızca bölgesel ticaretin merkezine taşımayacak, aynı zamanda enerji güvenliği noktasında stratejik bir konuma yükseltecektir. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor, tedarik zincirlerini güçlendiren, ticareti çeşitlendiren, refahı ve istihdam imkanlarını arttıran, ülkelerimizin kardeşlik ilişkilerini daha da pekiştiren stratejik bir projedir.
Türkiye, bu güzergah üzerinde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı başta olmak üzere geniş altyapı ağıyla yer almakta ve katkı sunmaktadır. Bu koridoru dünya ticaretinin etkin ve hızlı şekilde gelişebilmesine imkan verecek şekilde daha verimli hale getirmek için tüm ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kurucu Anlaşmasını 24 Şubat 2024 tarihinde Parlamentolarımızdan geçirerek onayladığımız Türk Yatırım Fonunun operasyonlarına bir an önce başlaması ve prestijli bir uluslararası finansal kuruluş mertebesine yükselmesi için Fon üyesi ülkelerimizin ortak çabalarının sürdürülmesi gerekmektedir."