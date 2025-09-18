Son dakika |Ekonomi alarmda! Dış borç arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç (KVDB) istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz ayında artış gösterdi.

1 AYDA %1,1'LİK ARTIŞ

2025 Temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya kıyasla %1,1 oranında artarak 170,9 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu veri, Türkiye'nin dış borç yükünün kısa vadede daha da arttığını ortaya koyuyor.

KALAN VADEYE GÖRE BORÇ 223 MİLYAR DOLARI AŞTI

Orijinal vadesi ne olursa olsun, vadesine 1 yıl ya da daha az kalan dış borçların dahil edildiği "kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç" stoku da yükseliş kaydetti. Bu kapsamda rakam 223,3 milyar dolara ulaştı. Geçen ay bu veri 220,3 milyar dolar olarak duyurulmuştu.

BANKALARIN BORCU YÜKSELDİ, MERKEZ BANKASI'NINKİ AZALDI

Verilerde dikkat çeken bir diğer gelişme ise banka ve Merkez Bankası kaynaklı borçlardaki farklı yönlü değişim oldu:

Bankalar kaynaklı dış borç stoku, bir ay öncesine göre %1,3 artarak 74,4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler ise %1,6 oranında düşüş göstererek 28,9 milyar dolar seviyesine geriledi.