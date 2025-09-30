Çaya zam geldi vatandaş böyle isyan etti: Her gün zam, her gün zam...

Yayınlanma:
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çay fiyatlarına yapılan zam, vatandaşların tepkisine yol açarken, esnaf ise artan maliyetler nedeniyle zam yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çay fiyatı artan maliyetler nedeniyle 10 liradan 15 liraya yükseldi. Zam sonrası vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, esnaf maliyetlerin kendilerini zorladığını belirtti.

Çay ocağı esnafı Mustafa Gülpınar "Maliyetlerin yüksek olması, tüpün, çayın, şekerin ve kiranın yüksek olması yani 10 liraya kurtarmıyor. 15 lira olması normal ama vatandaşa bağlı vatandaş, içebilecek mi o da var" diye konuştu.

Zamma tepki gösteren bir vatandaş "Çay 15 lira oldu, vatandaş yine de içecek ekonomisine göre, üç tane içiyorsa iki içer, iki tane içiyorsa bir içer" dedi.

Bir başka vatandaş, "Ben çay parası 10 liradan fazla vermem. Ben de bir gün gelirim üç gün gelmem" derken; başka bir vatandaş ise "Ne yapacağız hepsine alıştık, ona da alışacağız. Daha 20 lira da olur, 25 lira da olur yaşarsak" dedi.

"HER GÜN ZAM, HER GÜN ZAM"

Bir vatandaş da "Çaya zam, ekmeğe zam, her gün zam, her gün zam. Böyle yürümez, böyle olmaz. Bu halkı düşünmedikten sonra bu böyle yürümez. Kahvecilerin suçu yok, kahvecilerin suçu değil bence mecburen yapıyorlar. Ekmeğe zam yapanı da suçlamıyorum. Ben onları suçlamıyorum. Bu böyle yürümez diyorum ben" diye konuştu.

Bir başka vatandaş "50 lira olmadığına sevinin. Vatandaş istediği gibi zam yapıyor" dedi.

"BİR ÇAY BİLE İÇEMEZ OLDUK"

Bir başka vatandaş, "Ne yapalım arkadaşlar bir içtiğimiz çay vardı ona da zam geldi, bir o kalmıştı. Zaten yanımızda kimse gelmez oldu. Herkes elini cebine atmıyor. Misafire zaten çay ısmarlamaz oldu. Önceden yemekler şunlar bunlar... Şimdi bitti. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

