Çalışmalar tamamlandı: Maliye'den para piyasası fonlarına stopaj freni!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye’ye yönelen kısa vadeli sermaye hareketlerinin uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar sona erdi.

Bloomberg HT'den Bekir Gürdamar'ın haberine göre, para piyasası fonlarında yoğunlaşan kurumsal yatırımcı kazançlarına yüzde 10 oranında stopaj uygulanması planlanıyor.

YERLİ VE YABANCI KURUMLAR İÇİN UYGULAMA DETAYLARI

Bir son dakika değişikliği olmaması halinde hayata geçecek düzenlemeyle birlikte, Türkiye’de bulunan tam mükellef kurumlar ile dar mükellef kurumlar arasında ayrım yapılmaksızın para piyasası fonu kazançlarından vergi kesintisi yapılacak.

Mevcut uygulamada tam mükellef kurumların bu fonlardan elde ettiği kazançlara stopaj uygulanmazken, bu gelirler üçer aylık dönemlerde verilen geçici vergi beyannameleri üzerinden vergilendiriliyordu. Yeni sistemde yerli kurumsal yatırımcılar, ödedikleri stopaj tutarını geçici vergi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edebilecek.

Yabancı kurumlar açısından ise kesilecek yüzde 10 oranındaki stopaj nihai vergi olarak uygulanacak. Yabancı kurumsal yatırımcıların bu fonlardan elde ettiği kazançlar üzerinden kesilen tutarın ayrıca vergilendirilmesi öngörülmüyor.

Öte yandan, yerli ve yabancı gerçek kişilerin para piyasası fonlarından elde ettiği kazançlara yönelik mevcut yüzde 17,5 oranındaki vergilendirme uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı, aynı oranın geçerliliğini koruyacağı belirtiliyor.

KAZANCIN HESAPLANMASI VE YÜRÜRLÜK KOŞULLARI

Yürürlüğe girecek olan düzenlemenin, kararın yayımlandığı tarihten itibaren oluşacak kazançlar için geçerli olacağı kaydedildi.

Buna göre, kararın yayımlanmasından bir ay önce para piyasası fonu satın alan bir kurumsal yatırımcının, söz konusu fonu kararın yayımlanmasından iki ay sonra elden çıkarması halinde kazancın geçmiş döneme ait kısmı stopaja tabi tutulmayacak.

Yatırımcının elde ettiği kazancın yalnızca kararın yayımlanmasından sonraki iki aylık döneme denk gelen kısmı üzerinden yüzde 10 oranında stopaj kesintisi yapılacak. Bakanlığın bu adımla kısa vadeli sermaye hareketlerini vergilendirme yoluyla uzun vadeli ve üretken yatırımlara kaydırmayı hedeflediği ifade ediliyor.