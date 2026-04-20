Çalık Holding’in kurucusu yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Türk tekstil sektörünün temellerini atan isimlerden, Çalık Holding’in kurucusu ve Malatya sanayisinin mimarı Mahmut Çalık, 94 yaşında vefat etti.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın babası Mahmut Çalık, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibiydi.

MALATYA'DA SANAYİYİ KURDU

1932 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğan Mahmut Çalık, sanayi yolculuğuna 1970’li yıllarda hız verdi. Kurduğu İpaş İplik, Anateks ve Malatya Boya gibi dev fabrikalarla bölgedeki sanayinin gelişiminde büyük rol oynadı.

2010 yılında Ege Üniversitesi tarafından "Duayen Tekstilci Ödülü"ne değer görüldü. Çalık, sadece bir işveren değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın yerel temsilcisi olarak tanınıyordu.

HASTANE VE EĞİTM MERKEZİ AÇTI

Mahmut Çalık, iş dünyasında büyük fark yaratırken eğitim ve sağlık alanında da yatırımları oldu.

1993: Babasının anısını yaşatmak amacıyla Malatya Hasan Çalık Hastanesi'ni açtı.

2012: Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi'ni açtı.

Bu toplumsal katkıları nedeniyle 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılan Çalık, 2012 yılında İnönü Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı almıştı.

TAZİYELER ÇIRAĞAN'DA KABUL EDİLECEK

Çalık ailesini ve iş dünyasını yasa boğan vefatın ardından cenaze töreninin detayları belli oldu. Merhumun cenazesi, İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Çalık ailesi, taziyeleri üç gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da (Çırağan Sarayı) saat 16.00 ile 20.00 arasında kabul edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

