BYD ve Alibaba'ya 'askeri şirket' şoku

Küresel ticaret savaşlarında sular durulmuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in teknoloji ve üretim devlerini hedef tahtasına oturttu. Elektrikli araç pazarını domine eden BYD ile e-ticaret devi Alibaba ve Baidu'nun, Çin ordusuna destek sağladıkları iddiasıyla "askeri bağlantılı şirketler" listesine alınması gündemde.

Asıl saldırı şimdi başlıyor: BYD, Avrupa'da büyük bir genişlemeye hazırlanıyor

Pentagon, Çinli şirketler üzerindeki baskıyı artıracak bir rapor hazırladı. Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg tarafından 7 Ekim tarihinde Kongre üyelerine gönderilen mektupta, söz konusu şirketlerin Çin ordusuyla ilişkili olduğu ve kara listeye dahil edilmeleri gerektiği belirtildi.

Bu hamlenin zamanlaması ise manidar bulundu. Yazışmanın, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında sağlanan ticaret ateşkesi uzlaşmasından sadece üç hafta önce yapılmış olması, Washington koridorlarındaki "şahin" kanadın etkisini gösteriyor.

DOĞRUDAN YAPTIRIM YOK AMA RİSK BÜYÜK

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, şirketlerin Pentagon'un "1260H listesi" olarak bilinen ve ABD'de faaliyet gösteren askeri bağlantılı Çin firmalarını fişleyen listeye eklenip eklenmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Ticaret savaşlarının eşiğinde kritik gelişme: ABD-Çin görüşmeleri başladı

Bu sınıflandırma kağıt üzerinde doğrudan bir ticari yaptırım içermese de, listede yer almak şirketler için büyük bir itibar kaybı anlamına geliyor. Ayrıca ABD kurumlarına ve yatırımcılarına, "bu firmalarla iş yapmayın" mesajı veren güçlü bir uyarı niteliği taşıyor.

LİSTE KABARIYOR: HEDEFTE 8 ŞİRKET VAR

Feinberg’in raporunda sadece BYD, Alibaba ve Baidu değil, teknoloji sektörünün diğer önemli oyuncuları da var. Eoptolink Technology, Hua Hong Semiconductor, RoboSense Technology, WuXi AppTec ve Zhongji Innolight gibi toplam sekiz şirketin daha bu listeye dahil edilmesi tavsiye edildi.

ALIBABA'DAN SERT YANIT: "KANIT YOK"

İddiaların odağındaki Alibaba ise Reuters'a yaptığı açıklamayla suçlamalara ateş püskürdü. Şirket, listede yer almalarını gerektirecek hiçbir somut delil bulunmadığını savundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alibaba bir Çin askeri şirketi değildir ve herhangi bir askeri-sivil kaynaşma stratejisinin parçası değildir.”

Şirket ayrıca ABD ordusuyla herhangi bir tedarik ilişkisi içinde olmadıklarını, bu nedenle listeye alınsalar dahi küresel operasyonlarının bundan etkilenmeyeceğini iddia etti.