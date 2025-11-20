Asıl saldırı şimdi başlıyor: BYD, Avrupa'da büyük bir genişlemeye hazırlanıyor

Önümüzdeki birkaç ay içinde Macaristan'da yeni ve büyük bir fabrika açılacak ve buna paralel olarak satış ağı iki katına çıkacak. Pratikte BYD, neredeyse tüm önemli Avrupa pazarlarında yaygınlaşacak.

Avrupa'nın Çin modellerine uyguladığı tarifeler işleri zorlaştırsa da şirketin yavaşlamaya niyeti yok. Aksine, Avrupa stratejik bir öncelik olarak öne çıkıyor ve BYD bu yıl sonuna kadar yaklaşık bin satış noktasına ulaşacak. Büyüyen ağ, Frankfurt'ta düzenlenen yakın tarihli bir etkinlikte teyit edilen iddialı bir 2026 planının sadece bir başlangıcı.

Bölge müdürü Maria Grazia Davino, yerleşik rekabetle mücadelede müşterilere fiziksel yakınlığın hayati önem taşıdığını vurguladı. Davino'nun da belirttiği gibi, hedef basit: Müşterilerin BYD'yi sadece bir Çin markası olarak değil, yerel bir marka olarak görmesini sağlayacak kadar görünür olmak.

BYD şu anda Hırvatistan da dahil olmak üzere 29 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor ve uzun vadeli bir yerelleştirme stratejisi geliştiriyor. Şirketin Avrupa merkezi, markanın Avrupa topraklarındaki ilk büyük ölçekli üretim tesisi olan Macaristan'daki yeni fabrika olacak. Yerel üretim, lojistik maliyetlerini düşürecek, gümrük vergilerinin etkisini hafifletecek ve BYD'nin burada kalmayı planladığına dair sembolik bir mesaj verecek. Rakamlar bunu şimdiden doğruluyor. Bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yıla göre üç kat fazla olan 80.807 araç satıldı.

Hedefler bununla da sınırlı değil. Macaristan fabrikası henüz açılmamış olsa da BYD, Türkiye ve İspanya'da ek lokasyonlar düşünüyor. Bu, tedarik zincirini daha da güçlendirecek ve Asya'dan ithalata bağımlılık riskini azaltacaktır. Bu projeler hayata geçirilirse, BYD, Avrupa ve Kore devleriyle rekabet edebilecek bir Avrupa üretim kapasitesine sahip olacak.