BYD dünyanın en büyük otomobil fabrikasını inşa ediyor

Çin devi BYD, Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük otomobil fabrikasını inşa ediyor.

BYD'nin en büyük fabrikasının alanı 130 kilometrekare olup, San Francisco'nun yüzölçümüne eşdeğerdir. Bu, Nevada'daki yıllık iki milyon otomobil üretim kapasitesine sahip on adet Tesla fabrikasına eşdeğerdir. Fabrika şu anda 60.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

BYD, otomobil parçalarının yaklaşık yüzde 80'ini kendi bünyesinde üretiyor ve aynı zamanda çip, elektrik motoru, güç elektroniği, şanzıman ve pil üretiminde kendi üretimi olan az sayıdaki üreticiden biri.

BYD ayrıca gövde parçaları ve şasi bileşenleri üretmekte ve boyama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Preslenmiş parçalar, yük taşıyıcı elemanlar ve dış gövde panelleri, preslerde kendi bünyesinde üretilmektedir. Aynı durum, BYD'nin bağımsız olarak veya iştirakleri aracılığıyla ürettiği süspansiyon bağlantıları ve amortisörler için de geçerlidir.