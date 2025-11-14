BYD dünyanın en büyük otomobil fabrikasını inşa ediyor

BYD dünyanın en büyük otomobil fabrikasını inşa ediyor
BYD'nin devasa sanayi kompleksinin inşası için, gelişmiş otomobil ve demiryolu bağlantıları ile bölgenin kalifiye iş gücüne sahip olması nedeniyle nüfusu 10,2 milyon olan Zhengzhou şehri seçildi.

Çin devi BYD, Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük otomobil fabrikasını inşa ediyor.

b-251114128.jpg

BYD'nin en büyük fabrikasının alanı 130 kilometrekare olup, San Francisco'nun yüzölçümüne eşdeğerdir. Bu, Nevada'daki yıllık iki milyon otomobil üretim kapasitesine sahip on adet Tesla fabrikasına eşdeğerdir. Fabrika şu anda 60.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

byd-zhengzhou-factory-2025-5-1.jpg

BYD, otomobil parçalarının yaklaşık yüzde 80'ini kendi bünyesinde üretiyor ve aynı zamanda çip, elektrik motoru, güç elektroniği, şanzıman ve pil üretiminde kendi üretimi olan az sayıdaki üreticiden biri.

BYD ayrıca gövde parçaları ve şasi bileşenleri üretmekte ve boyama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Preslenmiş parçalar, yük taşıyıcı elemanlar ve dış gövde panelleri, preslerde kendi bünyesinde üretilmektedir. Aynı durum, BYD'nin bağımsız olarak veya iştirakleri aracılığıyla ürettiği süspansiyon bağlantıları ve amortisörler için de geçerlidir.

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Kripto para yatırımcısı panikte: Bitcoin altı ayın en düşük seviyesinde
İsviçreli dev saat firmasının Türkiye mağazalarında grev sürüyor!
