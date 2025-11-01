"Büyük günah işledim" dedi! Market market dolaşıp herkesin yüzbinlerce liralık hesabını ödüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi marketlerde ortaya çıkan ve İngiliz olduğu belirtilen turisti konuşuyor.

Marmaris Manşet'teki habere göre; İngiltere’den geldiği belirtilen bir turist, “Günahlarımı affettirmek istiyorum” diyerek gıda mağazalarında alışveriş yapan vatandaşların hesaplarını tek tek ödedi.

İlçedeki bir çok markette görülen aynı kişinin yüzbinlerce lira ödediği öğrenildi.

Son olarak aynı olay Yeni Datça yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde yaşandı.

Görgü tanıklarının anlatımına göre, İngiliz uyruklu turist mağazaya girerek kasiyere dönüp, “Buradaki herkesin alışverişini ben ödeyeceğim” dedi. Kasiyerler önce şaka sandı ancak adam ciddi olduğunu gösterince işlemler başladı.

"THANK YOU" DİYEREK GİTTİ

Vatandaşlar, “hesaplarınız ödeniyor” anonsuyla bir anda kasaların önünde kuyruk oluşturdu.

İngiliz turist, sırayla herkesin sepetindeki ürünleri kendi kredi kartıyla ödeyip “thank you” diyerek mağazadan ayrıldı. Turistin mağazadaki 20 müşterinin yaklaşık 50 bin liralık alışveriş hesabını ödediği ifade edildi.

Hesabı ödenen müşterilerden Songül Kurt, Marmaris Manşet'e göre; “Kasada beklerken yanıma geldi, İngilizce bir şeyler söyledi. Önce anlamadım, hatta bana engel olmaya çalıştığını sandım. Sonra yanımdaki biri tercüme etti. Meğer adam hesabımı ödemek istiyormuş. ‘Büyük bir günah işledim, affedilmek için hayır yapıyorum’ demiş. Yaklaşık 1000 liralık alışverişimi ödedi. Teşekkür ettim ama şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim" dedi.

Marmaris bu olayı konuşurken, turistin tekrar hangi markette çıkacağı da merak konusu oldu.