Bugün hesaplara yatacak: Resmi açıklama geldi!

Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Desteklerle üreticinin yüreğine umut, toprağa bereket olduklarını belirten Yumaklı, "2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, sertifikalı tohum kullanımına 2 milyar 455 milyon 203 bin 184 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 377 milyon 883 bin 722 lira, çiğ süt için 1 milyon 150 bin 160 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak:AA

