Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde. Vatandaşlar ise, “Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.
Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserliklerin risk iştahını yükseltmesine karşın, faiz indirim patikasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.
Öte yandan tüm gözler gelecek hafta yoğun veri gündemine çevrilmiş durumda.
Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Ağustos 2025 altın fiyatları...
Güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 4.462,95 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 7.312,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 14.624,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 29.098,46 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 29.113,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 72.969,30 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.372,33 dolar