Bu tahmini duyan kuyumcuya koşacak!

Altın fiyatlarında yaşanan büyük ralliler, gümüşün tüm zamanların en büyük yükselişini kaydetmesi şaşkınlıkla izleniyor. Küresel gerilimlerle sarsılan piyasalarda belirsizlik ortamı altını güçlendirerken bir süredir adından söz ettiren gümüş de yatırımcıların gözde yatırım araçları arasında yer alıyor.

Altında rekor üstüne rekor

Ancak yükseliş sürerken doğru alım zamanı ile ilgili soru işaretleri de var. Yükseliş tersine dönerse kayıp yaşama endişesi ile alım satım yapacaklar temkinli.

İşte tam da böyle bir atmosferde ABD’li yatırım bankası Bank of America'dan (BofA) çarpıcı bir tahmin geldi.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

BoFa değerli metaller için fiyat tahminlerini rekor seviyelere çıkardı. Banka, altın ve gümüşteki yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek 2026 yılı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Altın yatırımcısı için kritik soru: Alım için doğru zaman mı? İslam Memiş yanıtladı

BofA’nın yayımladığı rapora göre, altının ons fiyatı 5.000 dolara, gümüşün ons fiyatı ise 65 dolara ulaşabilir. Banka ayrıca 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisini altında 4.400 dolar/ons, gümüşte 56,25 dolar/ons olarak açıkladı.

NEDEN YÜKSELİYOR

Değerli metallerde rallinin sürmesinin, jeopolitik belirsizlikler, düşük reel faiz ortamı ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artıştan kaynaklandığı vurgulandı.