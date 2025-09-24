Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller

Yayınlanma:
Otomobil sektörünün önemli servislerinden GetHelp.pl tarafından yapılan araştırmaya göre en çok arıza veren otomobiller belli oldu. Yapılan araşatırmaya göre bazı arızalar, otomobil henüz 5 bin kilometredeyken meydana geldi.

Türkiye'de otomobil fiyatlarının yüksek enflasyondan dolayı fahiş düzeyde artmasının ardından araç sahibi olmak artık bir hayal. Durum böyleyken zor şartlarda araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, özellikle sağlamlığından emin olmak istiyor.

Dünyaca ünlü GetHelp.pl tarafından yapılan bir araştırma ise, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor. Araştırma sonucu GetHelp.pl tarafından hazırlanan rağora göre, bazı popüler markaların ikinci el modellerinde arızaların yüzde 61'inin, otomobil henüz 5 bin kilometredeyken yaşandığını gözler önüne serdi.

ALFA ROMEO ZİRVEDE

Firma tarafından hazırlanan listenin zirvesinde İtalya devi Alfa Romeo yer aldı. Buna göre firmanın satılan her 100 araçtan 71'inde arıza görüldü.

EN ÇOK ARIZA VEREN 10 MARKA

GetHelp.pl'nin Haziran ile Ağustos ayları arasında ikinci el araç alan kullanıcıların yorumlarını inceleyerek hazırladığı "en sorunlu 10 marka" listesinde şu markaalr yer aldı:

alfa-romeo.jpg- Alfa Romeo: Yüzde 71

mini-cooper.jpg- Mini Cooper: Yüzde 60

fiat.jpg- Fiat: Yüzde 44

opel.jpg- Opel: Yüzde 44

audi.jpg- Audi: Yüzde 44

mitsubishi.jpg- Mitsubishi: Yüzde 44

mercedes-benz.jpg- Mercedes-Benz: Yüzde 43

bmw.jpg- BMW: Yüzde 42

volkswagen.jpg- Volkswagen: Yüzde 41

ds.jpg- DS: Yüzde 40

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

