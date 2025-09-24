690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi

690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
Yayınlanma:
TMSF’nin satışa çıkardığı Aydınlı Giyim Grubu için dün düzenlenen ihalede, en yüksek teklifi Saat&Saat verdi. 20,3 milyar liralık muhammen bedel üzerinden yapılan teklif, ihale komisyonunun onayına sunuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye ve Avrupa'da toplam 690 mağazası bulunan 'Aydınlı Giyim Grubu'na el koymuştu.

Hazine’ye devredilen tekstil devi için geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre 20 milyar 350 milyon lira muhammen bedeli, 1 milyar 200 milyon lira katılım teminatı, 200 bin lira şartname ücreti ve 2 milyon lira veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti belirlendi.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN FİRMA BELLİ OLDU

Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel, U.S Polo Assn. gibi dünyaca ünlü markaları barındıran Aydınlı Giyim Grubu'nun satışı gerçekleştiren ihale dün tamamlandı. Tekstil devini satın almak için en yüksek teklifi veren firma "Saat&Saat" oldu.

Firma, ihalede muhammen bedel olan 20.3 milyar lirayı teklif etti. Satış, ihale komisyonunun onayından sonra netlik kazanacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

