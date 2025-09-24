690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye ve Avrupa'da toplam 690 mağazası bulunan 'Aydınlı Giyim Grubu'na el koymuştu.

Hazine’ye devredilen tekstil devi için geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre 20 milyar 350 milyon lira muhammen bedeli, 1 milyar 200 milyon lira katılım teminatı, 200 bin lira şartname ücreti ve 2 milyon lira veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti belirlendi.

13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN FİRMA BELLİ OLDU

Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel, U.S Polo Assn. gibi dünyaca ünlü markaları barındıran Aydınlı Giyim Grubu'nun satışı gerçekleştiren ihale dün tamamlandı. Tekstil devini satın almak için en yüksek teklifi veren firma "Saat&Saat" oldu.

Firma, ihalede muhammen bedel olan 20.3 milyar lirayı teklif etti. Satış, ihale komisyonunun onayından sonra netlik kazanacak.

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti