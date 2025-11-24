Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!

Bir zamanlar popüler olan otomobil﻿ kategorilerinden bazıları, onlarca yıldır yolların mutlak hakimiyken, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya . Ancak şimdi alıcılar, son yıllarda küresel bir fenomen haline gelen farklı bir "moda"ya kitlesel olarak yöneliyor.

Bunun nedeni , sadece birkaç yıl içinde benzeri görülmemiş bir hakimiyet kurmayı başaran SUV'lerin , artık üreticilerin ürün listelerinde giderek daha az yer almaya başlayan sedan, station wagon ve aile hatchback'lerini geride bırakması.

Yakın geçmişe baktığımızda 2023 yılında SUV'ların dünya genelindeki tescillerin %48'ini (2022'de %46) oluşturarak tarihi bir zirveye ulaştığını göreceğiz .

SUV'ların Avrupa pazarındaki payı 2024 yılında daha da yükselerek , segment için rekor bir seviye olan toplam satışların %54'ünü oluşturdu . Avrupa'daki tüketiciler toplamda 6,92 milyon SUV satın aldı ve bu rakam 2023'e kıyasla %4 arttı.

I.D.O.E. tarafından yapılan konuyla ilgili bir araştırmada, "Bu trendi yaratan çeşitli faktörler var. Bunlar arasında SUV'ların statü sembolü olarak çekiciliği ve diğer otomobillere kıyasla sundukları artan konfordan﻿ , önde gelen otomobil üreticilerinin pazarlama stratejilerine kadar birçok faktör yer alıyor" deniliyor.﻿

En büyük darbeyi, şirketlerin ürün kataloglarından kaybolan çok modlu araçlar (MPV'ler ) alırken, orta boy sedanlar da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya . Bir zamanlar oldukça popüler olan Toyota Avensis, Ford Mondeo ve Volkswagen Passat gibi modeller artık şirketlerin kataloglarından çekildi. Özellikle Passat için yeni bir nesil ortaya çıktı, ancak bu özel isim yalnızca bir station wagon gövdesiyle temsil ediliyor.

Küçük ve orta boy sedanlar da aynı yolu izliyor ve son yıllarda gördüğümüz bazı modeller (Honda Civic Sedan, Volkswagen Jetta, SEAT Toledo, Nissan Tiida vb.) yenilenemiyor. Aile hatchback modelleri﻿ için de gelecek karanlık görünüyor; Alfa Romeo Giulietta gibi bazı popüler modeller otomotiv dünyasından silinirken , diğerleri satışlarında önemli bir düşüş kaydediyor ve sürücüler daha büyük ve daha pratik crossover ve SUV'lara güven duyuyor . ﻿

Uluslararası Enerji Ajansı'nın resmi verilerine göre SUV'lar, orta boy bir otomobilden ortalama 200-300 kg daha ağır , tipik olarak yaklaşık 0,3 m2 daha fazla yer kaplıyor ve yaklaşık yüzde 20 daha fazla karbondioksit salıyor.