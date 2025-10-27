Bu anket çok konuşulur: Büyük kazandıracak!

Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının politikaları altına rekor getiri beklentisi doğurdu

Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının genişleyici para politikaları, altını yeniden yatırımcıların güvenli limanı haline getirdi. Reuters’in son anketine göre, 2026’da altının yıllık ortalama fiyatı ilk kez 4.000 dolar/ons seviyesini aşacak. Uzmanlar, finansal sisteme duyulan güvenin zayıflaması ve merkez bankalarının rezerv tercihlerindeki değişimlerle, altının 1979 petrol krizinden bu yana en güçlü dönemine girdiğini ifade ediyor.

ANALİSTLERDEN YÜKSELİŞ TAHMİNİ

Altın alacaklar dikkat! HSBC açıkladı!

Reuters’in 39 analist ve yatırımcıyla yaptığı ankete göre, altının ortalama fiyatı 2025’te 3.400 dolar/ons, 2026’da ise 4.275 dolar/ons seviyesine ulaşacak. Temmuz ayında 3.220 dolar olarak açıklanan 2025 tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi, altına olan güvenli liman talebinin giderek güçlendiğini gösteriyor.

ALTIN REKOR PERFORMANS SERGİLİYOR

2025 yılında ons altın 4.000 dolar seviyesini aşarak yüzde 54 değer kazandı. Bu, 1979 petrol krizinden bu yana en güçlü yıllık getiri olarak kayıtlara geçti. Yıl başından bu yana ortalama 3.281 dolar seviyesinde işlem gören altın, merkez bankalarının yüksek alımları, jeopolitik gerginlikler ve faiz indirim beklentilerinin etkisiyle güçlü seyrini sürdürüyor.

GoldCore Strateji Direktörü David Russell, yükselişi şöyle değerlendirdi:

Kapalıçarşı'da altın fırtınası! Gramla satıyor kiloyla alıyorlar!

“Altının 2025’teki performansı yalnızca bir ralliyi değil, finansal sistemde yeni bir dönemi temsil ediyor. Artık piyasalar kısa vadeli şoklara değil, politika yapıcılara ve para birimlerine olan güven kaybına tepki veriyor.”

GÜMÜŞTE DE İYİMSER BEKLENTİ

Anket, gümüş için de yükseliş sinyali veriyor. Analistler, gümüşün 2025’te ortalama 38,45 dolar, 2026’da ise 50 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Bu da gümüşün, altınla birlikte yeniden güvenli liman ve değer saklama aracı olarak öne çıktığını ortaya koyuyor.