Altın alacaklar dikkat! HSBC açıkladı!

Altın fiyatları uzun süren rekor serisinin ardından düşüşe geçti. Yaşanan düzeltme sonrası altın alımı için fırsat olup olmadığı merak konusu.

Uzmanların bir kısmı düzeltmeyi fırsat olarak değerlendirirken belirsizliğe de dikkat çekiyor. Ancak altın alacakların dikkatini çeken bir tahmin geldi.

Altın fiyatları düşüşe geçti!

İngiltere merkezli HSBC, 2026 yılı için altın fiyatlarına ilişkin öngörüsünü paylaştı. Bankanın analizine göre, altının ortalama fiyatı önümüzdeki yıl ons başına 4600 dolar civarında olacak. Fiyatın 2026 yılının başında 5000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunuyor.

KISA VADEDE OYNALIK BEKLENİYOR

HSBC, kısa vadede altın fiyatlarında bir miktar oynaklık yaşanabileceğini belirtirken, risk iştahındaki artışın altına destek sağlayacağını vurguladı.

ETF TALEBİ VE ASYA MERKEZ BANKALARI ETKİSİ

Bankaya göre, altın ETF’lerine olan ilgi bu yıl güçlü kalmaya devam edecek. Özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) gibi Asya merkez bankalarından gelecek taleplerin altın fiyatlarını belirgin şekilde desteklemesi bekleniyor.

Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

HSBC, Hindistan ve Çin gibi pazarlardaki artan ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarına olumsuz etkisi olmayacağını da belirtti.

PERAKENDE SATIŞLAR VE KAR MARJLARI

Yüksek altın fiyatlarının perakende satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini ifade eden HSBC, stok değer kazançlarının ise kâr marjları üzerindeki etkisini dengeleyebileceğini ekledi.