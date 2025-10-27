Altın alacaklar dikkat! HSBC açıkladı!

Altın alacaklar dikkat! HSBC açıkladı!
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş yaşanınca "alım fırsatı mı?" sorusu ortaya çıktı. İngiltereli bankacılık devi HSBC altının yönüne dair tahminlerini açıkladı.

Altın fiyatları uzun süren rekor serisinin ardından düşüşe geçti. Yaşanan düzeltme sonrası altın alımı için fırsat olup olmadığı merak konusu.

Uzmanların bir kısmı düzeltmeyi fırsat olarak değerlendirirken belirsizliğe de dikkat çekiyor. Ancak altın alacakların dikkatini çeken bir tahmin geldi.

Altın fiyatları düşüşe geçti!Altın fiyatları düşüşe geçti!

İngiltere merkezli HSBC, 2026 yılı için altın fiyatlarına ilişkin öngörüsünü paylaştı. Bankanın analizine göre, altının ortalama fiyatı önümüzdeki yıl ons başına 4600 dolar civarında olacak. Fiyatın 2026 yılının başında 5000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunuyor.

KISA VADEDE OYNALIK BEKLENİYOR

2021/11/29/altin-tahmini.jpg

HSBC, kısa vadede altın fiyatlarında bir miktar oynaklık yaşanabileceğini belirtirken, risk iştahındaki artışın altına destek sağlayacağını vurguladı.

ETF TALEBİ VE ASYA MERKEZ BANKALARI ETKİSİ

Bankaya göre, altın ETF’lerine olan ilgi bu yıl güçlü kalmaya devam edecek. Özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) gibi Asya merkez bankalarından gelecek taleplerin altın fiyatlarını belirgin şekilde desteklemesi bekleniyor.

Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları ne kadar oldu?

HSBC, Hindistan ve Çin gibi pazarlardaki artan ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarına olumsuz etkisi olmayacağını da belirtti.

PERAKENDE SATIŞLAR VE KAR MARJLARI

2021/12/07/dolar-altin-kazanc.jpg

Yüksek altın fiyatlarının perakende satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini ifade eden HSBC, stok değer kazançlarının ise kâr marjları üzerindeki etkisini dengeleyebileceğini ekledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Eğlence mekanı çıkışı kavga ülkeyi karıştırdı! 45 Türk gözaltında: vizesiz seyahat kaldırılıyor
Eğlence mekanı çıkışı kavga ülkeyi karıştırdı!
45 Türk gözaltında: Vizesiz seyahat kaldırılıyor
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Ekonomi
Temu'nun dip fiyatlarının ardındaki sır
Temu'nun dip fiyatlarının ardındaki sır
Borsa İstanbul'da takas işlemleri ertelendi
Borsa İstanbul'da takas işlemleri ertelendi