Altın fiyatları düşüşe geçti!

Yayınlanma:
Altın fiyatları haftalardır süren rekor serisinin ardından düşüşe geçti. Altında beklenen düzeltme gelirken, piyasalar ABD-Çin görüşmeleri ile Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda.

Tarihi rekorlarla adından söz ettiren altın fiyatlarında beklenen düzeltme geldi. Rekor serisine ara veren altın düşüşe geçti.

Küresel piyasalar, özellikle altın fiyatlarının rotası ile ilgili ABD'den gelecek olan enflasyon verisine odaklanmıştı. Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD enflasyonu tahminlerin altında geldi. Böylece Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi arttı.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

trump-si.jpg

Enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sınırlandı. Beklenen düzeltme seviyesine gerilemedi ancak ABD-Çin görüşmeleri rüzgarı tersine çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Cinping arasındaki görüşme sonrası, iki ülke arasındaki ticari gerilime dair olumlu bir hava ortaya çıktı. Bu olumlu hava ise güvenli liman ihtiyacını azaltarak altın fiyatlarının aşağı çekilmesini sağladı.

Uzun süredir rekor kıran ve yüksek seyreden altında alım fırsatı için uzmanlar düzeltme noktalarına dikkat çekiyordu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2021/11/17/altin-ne-kadar.jpg

Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ekim 2025'e ait altın fiyatları...

Gram altın % -0,61

ALIŞ(TL) 5.510,94

SATIŞ(TL) 5.511,63

Çeyrek Altın % -0,63

ALIŞ(TL) 9.538,00

SATIŞ(TL) 9.624,00

Altın (ONS) % -0,73

ALIŞ($) 4.081,74

SATIŞ($) 4.082,31

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

