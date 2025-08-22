Brent petrol yükseldi: Benzine zam gelir mi?

Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında güncel tabela merak ediliyor. Brent petrol yükselişe geçerken "benzine zam gelir mi ya da motorin ve LPG'de artış olur mu? " endişesi ortaya çıktı. Şimdilik zam görünmüyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel gerilimlerden etkilenen Brent petroldeki değişim ve döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıtta tabela en son iki hafta önce değişti. Yeni fiyatlar pompaya yansıdı.

Ancak Brent petrolde dalgalı seyir sürüyor. Önceki gün varil fiyatı 65,97 dolardan işlem gören Brent petrol güne 67,14 dolardan başladı.

Dün en düşük 66,33 dolar, en yüksek 67,32 dolar seviyelerini test eden Brent Petrol, günü 67,14 dolar seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13 Ağustos'ta 64,76 dolar ile son bir ayın en düşük, 30 Temmuz 2025 tarihinde ise 72,80 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü.

Peki akaryakıtta güncel tabela ne? İşte 22 Ağustos 2025 Cuma gününe ait akaryakıt tabelası:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TLB

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

