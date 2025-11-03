Borsa İstanbul günü yüzde 0,81 artış oranıyla kapattı

Önceki kapanışa göre 88,87 puan yükselen endekste, toplam işlem hacmi 164 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında sigorta yüzde 3,94 ile en fazla değer kazanan olurken, iletişim yüzde 2,21 ile en çok düşen sektör oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 1,02 oranında yükseldi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından 11.152 seviyesini test eden BIST 100, kar satışlarına rağmen günü alıcılı seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 arttı. Ekonomistler, TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,69 artmasını bekliyordu.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Japonya’da imalat sanayi PMI verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.250 puan direnç, 11.000 ve 10.900 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.