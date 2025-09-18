BKM Genel Müdürü açıkladı: Ödemelerde artık dijital çağ devrede

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, AA Finans Masası’nda yaptığı değerlendirmelerde, karekodlu ödemelerde geçen yıl görülen artışın yedi ayda iki katına ulaşıldığını belirtti. Yakın ve orta vadede dijital ödemelerin fiziksel ödemelerin yerini almaya başlayacağını öngördüğünü de aktardı.

KAREKODLU ÖDEMELERDE YÜKSELEN TREND

Deniz, “Ülkemizde karekodlu ödemelere baktığımızda geçen seneki artışın iki katına 7 ayda ulaştık” diyerek, dijitalleşmenin giderek hızlanacağını, yakında, fiziksel ödeme araçlarının yerine dijital yöntemlerin daha yaygın olacağını söyledi.

Kartlı ödemelerin geleceğinde güçlü yerel ödeme sistemlerinin daha çok güçleneceğini ve ülkelerce yaygınlaştırılacağını ifade eden Deniz, bununla birlikte bu sistemlerin entegrasyon ihtiyacının da artacağını vurguladı.

BKM EXPRESS’TE YENİLİKLER

BKM Express’in, ülkenin ilk dijital cüzdanı olduğunu hatırlatan Deniz, “2012’de vizyoner bir yaklaşımla başlatılmıştı; fakat günlük ihtiyaçları karşılama açısından artık eskisi kadar yeterli değil” dedi. Yeni arayüz ve kullanıcı deneyimiyle, ihtiyaç duyulan hız ve pratiklik göz önünde bulundurularak BKM Express’in yenilendiğini açıkladı.

Önemli iki ihtiyacın karşılanacağını belirtti:

E-ticaret platformlarında kart bilgilerinin her alışverişte yeniden girilmesini engelleyecek kart saklama hizmeti, güvenli ve pratik bir alışveriş deneyimi sunacak.

Ödemelerde fiziksel kartları taşımadan, dijital cüzdan üzerinden ödeme yapılabilecek; kart çıkarma ya da fiziksel kartlara bağımlı olma durumu azalacak.

KAMU ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK VE KAMPANYALAR

Deniz, e-devlet entegrasyonu sayesinde kamuya yapılacak ödemelerin de BKM Express aracılığıyla güvenli ve konforlu şekilde yapılabileceğini söyledi. TROY iş birliğiyle sunulan kampanya ve indirimlerin doğrudan vatandaşla BKM Express üzerinden buluşmasının önemli bir değer oluşturacağını da belirtti.

GEÇİT PLATFORMU VE AÇIK BANKACILIK

Farklı bankalardaki hesapların tek bir sistem üzerinden yönetilebilmesini sağlayacak açık bankacılık kapsamında, BKM’nin “geçit platformu”nu kurduğunu aktardı. Banka, ödeme ve e-para kuruluşlarının sistemlerinin bu platforma entegre hale geldiğini de söyledi.

Bu platformla maliyetlerin düştüğünü, pazara giriş sürelerinin kısaldığını; sonuç olarak Türkiye’de rekabetin arttığını değerlendirdi.

İŞLEM ve KULLANICI SAYILARINDA BÜYÜME

Deniz, sistemin kullanıcı kitlesinin ve işlem hacminin önemli ölçüde yükseldiğini vurguladı: “Şu anda 15 milyondan fazla kullanıcı sistemimizi kullanıyor. Günlük işlemler 12 milyon sınırını aştı.” dedi.

GÜVENLİK VE DOLANDIRICILIĞIN ÖNLENMESİ

Dolandırıcılığın sürekli değişen, yaşayan bir risk olduğuna dikkat çeken Deniz, sistemlerin yeniliklerle birlikte açık arayan tarafların da bulunduğunu; bu sürecin iş birliği ile yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Sektör içindeki bankalar, ödeme kuruluşları ve e-para şirketlerinden yöneticilerin katıldığı bir güvenlik komitesinin her ay toplanarak son güvenlik vakalarını, çözüm önerilerini değerlendirdiğini ve bu komiteden çıkan önerilerin BKM yönetim kurulunda karara bağlandığını aktardı.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ YEREL EKİPMANLAR VE GELECEK VİZYONU

Deniz, dijital cüzdanların yaygınlaşacağı; karekodlu ve temaslı ödemelerin artacağı; fiziksel kartların kullanımının zamanla azalacağı yönünde vizyonu olduğunu söyledi.

Tokenization (kart numarasının maskelenmiş temsilcileri), biyometrik doğrulama (parmak izi, yüz tanıma) gibi güvenlik yöntemlerinin giderek öne çıkacağını belirtti. Fiziksel kartların tamamen ortadan kalkmasının daha uzun vadeli bir ihtimal olduğunu ifade etti.