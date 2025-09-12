Kabineye yapay zeka bakan girdi: Kamu ihalelerinde sorumlu olacak

Kabineye yapay zeka bakan girdi: Kamu ihalelerinde sorumlu olacak
Yayınlanma:
Mayıs ayında kurulan yeni hükumetin kabinesi de belli oldu. Kabinede yapay zeka ürünü olan ve ihalelerden sorumlu olacak Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella da yer aldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, aralarında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın da yer aldığı yeni kabinedeki isimleri duyurdu.

Rama, Genel Başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından görev yapacak kabineyi açıkladı.

Başbakan Rama, AI Bakan Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlıktan sorumlu olacağını ifade etti.

Rama'nın açıkladığı kabinede şu isimler yer aldı:

"Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka."

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor. Yapay zeka Bakan Diella'nın yolsuzluklar ile mücadele etmesi bekleniyor.

Bu arada Rama, 11 Mayıs genel seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 vekil sokarak zafer ilan etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bilim ve Teknoloji
iPhone 17 için geri sayım: Türkiye’de satış tarihi açıklandı
iPhone 17 için geri sayım: Türkiye’de satış tarihi açıklandı
Gizliliğiniz tehlikede: İşte en çok konum verisi toplayan uygulamalar!
Gizliliğiniz tehlikede: İşte en çok konum verisi toplayan uygulamalar!