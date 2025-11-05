Bitcoin’in fiyatı hazirandan bu yana ilk kez bu seviyede

Kripto para piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinde temkinli davranacağına ilişkin beklentiler ve teknoloji hisselerindeki aşırı değerleme endişeleri nedeniyle sert geriledi. Bitcoin, 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 100 bin doların altını gördü.

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %6,5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara düştü.

Piyasa değeri en yüksek kripto varlık olan Bitcoin, aynı dönemde %5,8’den fazla değer kaybederek 100 bin doların altına indi. TSİ 23.40 itibarıyla 100 bin 768 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin’in haftalık kaybı ise %10,6 oldu.

Yatırımcıların özellikle ABD teknoloji sektöründeki aşırı yüksek değerlemelere odaklandığı belirtilirken, bu durumun küresel piyasalarda temkinli bir havaya neden olduğu ifade ediliyor.

Analistler, Fed’in faiz politikası konusunda temkinli tutumunu sürdürmesinin risk iştahını azalttığını belirterek, “yüksek değerlemeler ve olası piyasa düzeltmeleri” yönündeki uyarıların son günlerde daha sık dile getirildiğine dikkat çekti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum da sert düşüşten etkilendi. Ethereum’un fiyatı son 24 saatte yaklaşık %10,6 gerileyerek 3 bin 210 dolar seviyesine indi.