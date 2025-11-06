BIST100 günü pozitif bitirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 artışla 11.073,27 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 102,89 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 153,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi ise yüzde 0,58 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,63 ile iletişim, en fazla değer kaybeden ise yüzde 2,16 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de işten çıkarmaların arttığına yönelik verilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu günde, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu öncesinde 11.000 puanın üzerinde pozitif bir görünüm sergiledi.

YARIN ENFLASYON RAPORU VERİLERİ İZLENECEK

Analistler, yarın yurt içinde TCMB enflasyon raporu ve hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise Almanya ve Çin’in dış ticaret dengesi ile ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirtti.

ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle yarın resmi kurum verilerinin açıklanmayacağını da aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.