Bir kentte daha şap karantinası!

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Dalbasan Köyü, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, temmuz ayı başında 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıyla, şap hastalığı vakalarındaki artış sebebiyle ülke genelindeki hayvan pazarlarını ikinci bir emre kadar kapatmıştı.

Aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan illerde yasaklar kaldırılarak pazarlar yeniden açılırken, Bingöl’de kısıtlama uygulaması devam ediyor.

Hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçtiği iller arasında Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Tokat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin bulunuyor. Diğer illerde ise pazarların açılmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİR KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Bingöl Kent Haber'de yer alan habere göre son olarak Erzincan’ın Refahiye ilçesinde de şap hastalığı tespit edilmişti. Aynı hastalığın Bingöl’ün Yayladere ilçesinde de görülmesi üzerine Dalbasan Köyü karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye hayvan giriş çıkışlarının geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.