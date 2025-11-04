Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe verildi

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bingöl Organik Bal Yesin” projesi kapsamında, 15 üreticiye yüzde 75 hibeli 435 organik arı kovanı dağıtıldı.

Tarım İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentin arıcılık alanında önemli bir gelişim süreci yaşadığını belirtti.

Vali Usta, 2000 yılında 45 bin civarında olan kovan sayısının 2025 itibarıyla 180 bine ulaştığını aktararak, “Bu rakamlarla Türkiye genelinde 14’üncü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise ikinci sıradayız. 2000 yılında 800 ton civarında olan bal üretimimiz, 2025 yılında yaklaşık 2 bin tona ulaşacak.” dedi.

Organik üretimin kentte yaygınlaştığını ifade eden Usta, “Hem coğrafi işaretli hem de organik üretim yapan arıcılarımız sektörün öncüleridir. Bu proje sayesinde üreticilerimizin kişi başına düşen organik kovan sayısı her yıl artıyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Fatih Aktay ise projenin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildiğini belirtti.

Amaçlarının organik arıcılığı yaygınlaştırmak ve üreticileri bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Aktay, proje kapsamında bugüne kadar 740 organik arı kovanının üreticilere teslim edildiğini söyledi.

Aktay, “Projeye bu süreçte 1 milyon 398 bin 877 lira destek sağlandı. 2025 yılı üretim sezonunda Bingöl’de organik üretim yapan 15 arıcımız tarafından 4 bin 878 kilogram organik bal üretildi.” dedi.

Tören, Vali Usta’nın üreticilere organik tarım sertifikaları ve kovanlarını teslim etmesiyle sona erdi.