BİM ve Migros hisseleri çakıldı

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri bugün borsada şoku yaşadı. Borsa İstanbul'da işlem gören BİM ve Migros hisselerinde yaşanan sert düşüşler yaşandı.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Migros (MGROS) hisselerinde kayıp yüzde 4,92'ye ulaşınca, sürekli işlem sistemi otomatik olarak durduruldu ve tek fiyat emir toplama aşamasına geçildi.

Borsa yükselişe geçti

Benzer bir tablo BİM (BIMAS) cephesinde de yaşandı. Hisselerde yüzde 4,73'lük erime görülmesi üzerine devre kesici çalıştı ve tahta geçici olarak işleme kapatıldı.

YABANCI BANKALAR 'AL' DEMİŞTİ AMA...

Hisselerdeki bu ani çöküş, yabancı yatırım bankalarının olumlu raporlarına rağmen gerçekleşti. HSBC Global, 28 Kasım 2025 tarihli "Türk Gıda Perakendecileri" raporunda, artan rekabet ve maliyet baskılarına rağmen sektörün strateji değiştirdiğini belirterek BİM, Migros ve Şok Marketler için hedef fiyatlarını yükseltmişti. Kurum, dün de her üç hisse için "AL" tavsiyesini yinelemişti.

Borsaya girer girmez hisseleri tavan oldu

Aynı şekilde Citigroup (Citi) da BIST'te işlem gören bu üç perakende devi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmiş ve yatırımcılara alım önermişti. Ancak piyasa gerçekleri, raporlardaki iyimserliği boşa çıkardı.

SATIŞ DALGASI SEKTÖRE YAYILDI

Düşüş sadece iki devle sınırlı kalmadı. Sektörün diğer oyuncuları da satış dalgasından nasibini aldı. Carrefoursa (CRFSA) ve Şok Marketler (SOKM) hisselerinde de yüzde 2 civarında değer kaybı yaşandı.