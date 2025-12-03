BİM ve Migros hisseleri çakıldı

BİM ve Migros hisseleri çakıldı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye'nin en büyük iki market zinciri BİM ve Migros'un hisselerinde buüyük kayıp yaşandı.

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri bugün borsada şoku yaşadı. Borsa İstanbul'da işlem gören BİM ve Migros hisselerinde yaşanan sert düşüşler yaşandı.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

2021/11/15/borsa-istanbul.jpg

Migros (MGROS) hisselerinde kayıp yüzde 4,92'ye ulaşınca, sürekli işlem sistemi otomatik olarak durduruldu ve tek fiyat emir toplama aşamasına geçildi.

Borsa yükselişe geçtiBorsa yükselişe geçti

Benzer bir tablo BİM (BIMAS) cephesinde de yaşandı. Hisselerde yüzde 4,73'lük erime görülmesi üzerine devre kesici çalıştı ve tahta geçici olarak işleme kapatıldı.

YABANCI BANKALAR 'AL' DEMİŞTİ AMA...

Hisselerdeki bu ani çöküş, yabancı yatırım bankalarının olumlu raporlarına rağmen gerçekleşti. HSBC Global, 28 Kasım 2025 tarihli "Türk Gıda Perakendecileri" raporunda, artan rekabet ve maliyet baskılarına rağmen sektörün strateji değiştirdiğini belirterek BİM, Migros ve Şok Marketler için hedef fiyatlarını yükseltmişti. Kurum, dün de her üç hisse için "AL" tavsiyesini yinelemişti.

Borsaya girer girmez hisseleri tavan olduBorsaya girer girmez hisseleri tavan oldu

Aynı şekilde Citigroup (Citi) da BIST'te işlem gören bu üç perakende devi için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmiş ve yatırımcılara alım önermişti. Ancak piyasa gerçekleri, raporlardaki iyimserliği boşa çıkardı.

SATIŞ DALGASI SEKTÖRE YAYILDI

2023/03/15/borsa1.jpg

Düşüş sadece iki devle sınırlı kalmadı. Sektörün diğer oyuncuları da satış dalgasından nasibini aldı. Carrefoursa (CRFSA) ve Şok Marketler (SOKM) hisselerinde de yüzde 2 civarında değer kaybı yaşandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Ekonomi
Cumhur İttifakı cephesinden asgari ücret için ilk rakam
Cumhur İttifakı cephesinden asgari ücret için ilk rakam
Enflasyon sonrası ING'den faiz raporu
Enflasyon sonrası ING'den faiz raporu