Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Türkiye'de 2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona ererken, Borsa İstanbul tarihi zirvelere ulaştı. CNBC‑e'nin derlediği verilere göre, bu yılın ilk altı ayında en yüksek kâr açıklayan şirketler listesinde bankalar başı çekiyor. Havacılık, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinden firmalar da öne çıkanlar arasında yer alıyor.
BİLANÇO VERİLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Bankacılık sektörü, Garanti BBVA, VakıfBank, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve QNB gibi güçlü oyuncularla açık ara öne çıkıyor.
Havacılık; Türk Hava Yolları, listede dördüncü sırada yer alıyor.
İnşaat ve gayrimenkul, ENKA ve Emlak Konut GYO aracılığıyla dikkat çekerken,
Otomotiv ve sanayi sektörlerinden Ford Otosan ve Tümosan da ilk 20'de yer alıyor.
Telekomünikasyon alanında ise Türk Telekom ve Turkcell önemli kâr başarılarıyla öne çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN KAZANÇLARDAN BİRKAÇI
Garanti BBVA, yılın ilk yarısında 52,94 milyar TL kâr elde ederek liderliğe oturdu.
VakıfBank ile İş Bankası da sırasıyla 34 milyar ve 30 milyar TL kârla listenin üst sıralarında yer aldı.
THY ve Akbank ise 25 ve 24 milyar TL ile dikkat çekici büyüklükte kâr açıkladılar.
EN ÇOK KÂR YAPAN ŞİRKET LİSTESİ
Yılın ilk yarısında net kâr bakımından öne çıkan 20 şirket ve elde ettikleri kâr tutarları aşağıdaki gibi:
Garanti BBVA (GARAN) – 52,94 milyar TL
VakıfBank (VAKBN) – 34,49 milyar TL
İş Bankası (ISCTR) – 30,04 milyar TL
Türk Hava Yolları (THYAO) – 25,01 milyar TL
Akbank (AKBNK) – 24,86 milyar TL
Yapı Kredi (YKBNK) – 22,75 milyar TL
QNB (QNBTR) – 21,92 milyar TL
Tera Yatırım (TERA) – 18,55 milyar TL
ENKA İnşaat (ENKAI) – 15,57 milyar TL
Ford Otosan (FROTO) – 12,99 milyar TL
Halkbank (HALKB) – 12,66 milyar TL
Türk Telekom (TTKOM) – 10,32 milyar TL
Albaraka (ALBRK) – 9,67 milyar TL
Emlak Konut GYO (EKGYO) – 9,43 milyar TL
Türkiye Sigorta (TURSG) – 9,39 milyar TL
Reysaş GYO (RYGYO) – 9,37 milyar TL
TÜPRAŞ (TUPRS) – 8,99 milyar TL
Turkcell (TCELL) – 7,47 milyar TL
Tümosan (TMSN) – 6,65 milyar TL
TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) – 6,47 milyar TL