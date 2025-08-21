Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!

Türkiye'de 2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona ererken, Borsa İstanbul tarihi zirvelere ulaştı. CNBC‑e'nin derlediği verilere göre, bu yılın ilk altı ayında en yüksek kâr açıklayan şirketler listesinde bankalar başı çekiyor. Havacılık, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinden firmalar da öne çıkanlar arasında yer alıyor.

BİLANÇO VERİLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Bankacılık sektörü, Garanti BBVA, VakıfBank, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve QNB gibi güçlü oyuncularla açık ara öne çıkıyor.

Havacılık; Türk Hava Yolları, listede dördüncü sırada yer alıyor.

İnşaat ve gayrimenkul, ENKA ve Emlak Konut GYO aracılığıyla dikkat çekerken,

Otomotiv ve sanayi sektörlerinden Ford Otosan ve Tümosan da ilk 20'de yer alıyor.

Telekomünikasyon alanında ise Türk Telekom ve Turkcell önemli kâr başarılarıyla öne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN KAZANÇLARDAN BİRKAÇI

Garanti BBVA, yılın ilk yarısında 52,94 milyar TL kâr elde ederek liderliğe oturdu.

VakıfBank ile İş Bankası da sırasıyla 34 milyar ve 30 milyar TL kârla listenin üst sıralarında yer aldı.

THY ve Akbank ise 25 ve 24 milyar TL ile dikkat çekici büyüklükte kâr açıkladılar.

EN ÇOK KÂR YAPAN ŞİRKET LİSTESİ

Yılın ilk yarısında net kâr bakımından öne çıkan 20 şirket ve elde ettikleri kâr tutarları aşağıdaki gibi:

Garanti BBVA (GARAN) – 52,94 milyar TL

VakıfBank (VAKBN) – 34,49 milyar TL

İş Bankası (ISCTR) – 30,04 milyar TL

Türk Hava Yolları (THYAO) – 25,01 milyar TL

Akbank (AKBNK) – 24,86 milyar TL

Yapı Kredi (YKBNK) – 22,75 milyar TL

QNB (QNBTR) – 21,92 milyar TL

Tera Yatırım (TERA) – 18,55 milyar TL

ENKA İnşaat (ENKAI) – 15,57 milyar TL

Ford Otosan (FROTO) – 12,99 milyar TL

Halkbank (HALKB) – 12,66 milyar TL

Türk Telekom (TTKOM) – 10,32 milyar TL

Albaraka (ALBRK) – 9,67 milyar TL

Emlak Konut GYO (EKGYO) – 9,43 milyar TL

Türkiye Sigorta (TURSG) – 9,39 milyar TL

Reysaş GYO (RYGYO) – 9,37 milyar TL

TÜPRAŞ (TUPRS) – 8,99 milyar TL

Turkcell (TCELL) – 7,47 milyar TL

Tümosan (TMSN) – 6,65 milyar TL

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) – 6,47 milyar TL