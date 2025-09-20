Benzine zam geldi mi?

Benzine zam geldi mi?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

Döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zammın ardından yeni bir zam haberi geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in duyurduğuna göre uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının biraz daha yükselmesi halinde benzine cumartesi gününden geçerli olmak üzere yaklaşık 1 TL zam bekleniyordu.

2021/10/26/benzin.jpg

Aydilek sosyal medya hesabı X'ten şunları kaydetti:

“Benzine zam kapıda. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı bir ‘tık’ daha artarsa cumartesi gününden itibaren 1 TL civarında zam hesaplanıyor.”

Ancak henüz tabelaya yansımış bir zam yok. Gözler petrol fiyatlarında.

EN SON 4 EYLÜL'DE ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

20 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2022/03/04/benzin.jpg

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Ekonomi
Altın ters köşe yaptı!
Altın ters köşe yaptı!
Kararnameyi imzaladı: Yabancının gelişini 100 bin dolar yaptı
Kararnameyi imzaladı: Yabancının gelişini 100 bin dolar yaptı