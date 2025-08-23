Benzine zam geldi mi?

Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında güncel tabela merak ediliyor. Brent petrol yükseliş geçti. Peki bu durum benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansır mı?

Küresel gerilimlerden etkilenen Brent petroldeki değişim ve döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıtta tabela en son iki hafta önce değişti. Yeni fiyatlar pompaya yansıdı.

Ancak Brent petrolde dalgalı seyir sürüyor. Önceki gün varil fiyatı 65,97 dolardan işlem gören Brent petrol güne 67,73 dolardan başladı.

Brent Petrol, 13 Ağustos'ta 64,76 dolar ile son bir ayın en düşük, 30 Temmuz 2025 tarihinde ise 72,80 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü.

Peki akaryakıtta güncel tabela ne? İşte 23 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ait akaryakıt tabelası:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TLB

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

