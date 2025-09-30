Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Akaryakıtta güncel tabela araştırılıyor. Benzin ya da motorine zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları, özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi unsurlardan etkilendiği için araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Bu etkenler, pompa tabelalarındaki rakamların şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

30 Eylül Salı günü itibarıyla büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında dikkat çekici bir zam ya da indirim söz konusu değil; fiyatlar beklenen zam gelmeyince sabit kaldı.

EN SON 4 EYLÜL'DE ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI

30 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.15 TL

Motorin litre fiyatı: 54.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.30 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.98 TL

Motorin litre fiyatı: 55.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.31 TL

Motorin litre fiyatı: 55.75 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

