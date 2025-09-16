Benzin ne kadar oldu? 16 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 4 Eylül'de de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyatlar pompalara yansıtıldı.

Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıktı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti. Şimdiyse Brent petrol fiyatları aşağı döndü. Bu düşüşle birlikte akaryakıta indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Şuanlık bir indirim haberi yok ancak gözler tabelada.

Gelen zamlardan sonra 16 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL