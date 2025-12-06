Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Yola çıkacaklar, depoyu dolduracaklar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki akartakıtta zam ya da indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? İşte 6 Aralık 2025 güncel akaryakıt tabelası...

Akaryakıtta tabela son dönemlerde sık sık değişiyoe. Otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam geldi.

Geçen hafta benzin ve motorine gelen indirim haberi sürücülere bir nebze olsun nefes aldırmıştı ancak sevinç kısa sürdü. Kontağı çevirmek yine pahalıya patlayacak.

NE KADAR ZAM GELDİ?2021/10/26/benzin.jpg

Otogaza 4 Aralık itibariyle 80 kuruş zam gelince fiyatlar yine yükseldi.

Akaryakıta tabela geçtiğimiz hafta değişmişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi tersine çevirerek indirim getirmişti.

En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan ettiTürkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

SON ZAMANLARDA GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 28 Kasım'da benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu "çifte indirim" haberi, yüksek akaryakıt maliyetleri altında kontak çevirmekte zorlanan sürücüler için küçük bir nefes olsa da, fiyatlar halen can yakıcı seviyelerde seyrediyor.

Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haberYapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 ARALIK CUMARTESİ)2022/01/13/benzin.jpg

Zammın ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Ekonomi
Dolar /TL ne kadar oldu? İşte 6 Aralık güncel döviz kuru
Dolar /TL ne kadar oldu? İşte 6 Aralık güncel döviz kuru
Fed'in faiz indireceği beklentisi piyasaları yükseltti
Fed'in faiz indireceği beklentisi piyasaları yükseltti
Fed kritik veriyi açıkladı: Beklentilerin altında kaldı
Fed kritik veriyi açıkladı: Beklentilerin altında kaldı