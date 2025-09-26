Belediye müjdeyi verdi: 5 bin TL verilecek!

Belediye müjdeyi verdi: 5 bin TL verilecek!
Yayınlanma:
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ilçede üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran ve belirlenen şartları sağlayan öğrencilere 5 bin TL eğitim bursu verileceğini açıkladı.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ilçede üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere burs müjdesi verdi.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim desteği kapsamında, hak kazanan gençlerin hesaplarına ilk burs ödemesi olarak 5 bin TL yatırıldı. İkinci taksitin de ilerleyen aylar içerisinde yine 5 bin TL olarak verileceği bilgisi paylaşıldı.

bursss.jpeg

Bakanlık resmen duyurdu: Burs başvuruları başladıBakanlık resmen duyurdu: Burs başvuruları başladı

Ceyhan Belediyesi, bu destekle birlikte gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı ve onların geleceğe güvenle adım atmalarını hedefliyor.

"EĞİTİM HAYATINIZ BOYUNCA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Vekili Yıldız, gençlere seslenerek, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün sizlere çok güzel bir haber vermek istiyorum. Sizlere söz verdiğimiz gibi eğitim desteği başvurularını aldık ve süreci tamamladık. Bugün itibariyle hak kazanan öğrencilerimizin ilk taksitlerini hesaplarına yatırmış bulunmaktayız. Eğitim hayatınız boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun, kendinize iyi bakın" dedi.

Ceyhan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan bin öğrenciye kırtasiye yardımı yaparak eğitime destek vermişti.

Kaynak:ANKA

290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
Ekonomi
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!
250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!
Instagram ve Facebook ücretli oluyor: 222 TL
Instagram ve Facebook ücretli oluyor: 222 TL