Belediye müjdeyi verdi: 5 bin TL verilecek!

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ilçede üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere burs müjdesi verdi.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim desteği kapsamında, hak kazanan gençlerin hesaplarına ilk burs ödemesi olarak 5 bin TL yatırıldı. İkinci taksitin de ilerleyen aylar içerisinde yine 5 bin TL olarak verileceği bilgisi paylaşıldı.

Ceyhan Belediyesi, bu destekle birlikte gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı ve onların geleceğe güvenle adım atmalarını hedefliyor.

"EĞİTİM HAYATINIZ BOYUNCA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Vekili Yıldız, gençlere seslenerek, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün sizlere çok güzel bir haber vermek istiyorum. Sizlere söz verdiğimiz gibi eğitim desteği başvurularını aldık ve süreci tamamladık. Bugün itibariyle hak kazanan öğrencilerimizin ilk taksitlerini hesaplarına yatırmış bulunmaktayız. Eğitim hayatınız boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun, kendinize iyi bakın" dedi.

Ceyhan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan bin öğrenciye kırtasiye yardımı yaparak eğitime destek vermişti.